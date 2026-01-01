Implementa OpenRemote con un solo clic.
Plataforma IoT de código abierto para la gestión de activos, automatización de edificios, monitoreo de energía y orquestación de dispositivos conectados.
Elige un plan VPS para OpenRemote
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OpenRemote
OpenRemote es una plataforma IoT 100% de código abierto que te permite ingerir datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar el comportamiento con reglas y enviar interfaces personalizadas — todo desde una única pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de forma predeterminada, además de una API de administrador para integraciones personalizadas.
Alojar OpenRemote en tu VPS mantiene la telemetría, la lógica de automatización y los datos del usuario final en la infraestructura que controlas, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el administrador, la identidad de Keycloak, PostgreSQL y un proxy HAProxy con certificados automáticos de Let's Encrypt para que la pila esté lista para recibir dispositivos a través de HTTPS y MQTT/TLS tan pronto como se inicie.
Funciones clave de OpenRemote
Agentes multiprotocolo
Conecte dispositivos a través de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee y más sin escribir código de protocolo para cada integración.
Modelo de activos y atributos
Modele cosas del mundo real — edificios, vehículos, medidores de energía — como activos tipificados con atributos, metadatos y puntos de datos históricos.
Reglas de 'Si-entonces' y de flujo
Automatiza el comportamiento usando un editor visual de "cuando-entonces", reglas basadas en flujo, o JavaScript y Groovy para escenarios avanzados.
Ámbitos multiarrendatario
Aísle a los clientes o sitios en reinos separados respaldados por Keycloak con usuarios, activos y paneles de control por reino.
Paneles de perspectivas
Cree paneles personalizados a partir de datos de atributos en tiempo real e históricos sin exportar a una herramienta de análisis separada.
MQTT y HTTP APIs
Exponer un broker MQTT integrado en el puerto 8883 y APIs REST y WebSocket para que los sistemas externos puedan leer y escribir el estado de los activos.
¿Por qué ejecutar OpenRemote en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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