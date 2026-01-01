Hasta un 69% de descuento en OpenRemote

Implementa OpenRemote con un solo clic.

Plataforma IoT de código abierto para la gestión de activos, automatización de edificios, monitoreo de energía y orquestación de dispositivos conectados.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa OpenRemote con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con OpenRemote

OpenRemote es una plataforma IoT 100% de código abierto que te permite ingerir datos de cualquier dispositivo, modelar activos del mundo real, automatizar el comportamiento con reglas y enviar interfaces personalizadas — todo desde una única pila autoalojada. Soporta protocolos como MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus y Zigbee de forma predeterminada, además de una API de administrador para integraciones personalizadas.

Alojar OpenRemote en tu VPS mantiene la telemetría, la lógica de automatización y los datos del usuario final en la infraestructura que controlas, sin tarifas por dispositivo y sin dependencia de proveedor. Esta plantilla incluye el administrador, la identidad de Keycloak, PostgreSQL y un proxy HAProxy con certificados automáticos de Let's Encrypt para que la pila esté lista para recibir dispositivos a través de HTTPS y MQTT/TLS tan pronto como se inicie.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de OpenRemote

Agentes multiprotocolo

Conecte dispositivos a través de MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee y más sin escribir código de protocolo para cada integración.

Modelo de activos y atributos

Modele cosas del mundo real — edificios, vehículos, medidores de energía — como activos tipificados con atributos, metadatos y puntos de datos históricos.

Reglas de 'Si-entonces' y de flujo

Automatiza el comportamiento usando un editor visual de "cuando-entonces", reglas basadas en flujo, o JavaScript y Groovy para escenarios avanzados.

Ámbitos multiarrendatario

Aísle a los clientes o sitios en reinos separados respaldados por Keycloak con usuarios, activos y paneles de control por reino.

Paneles de perspectivas

Cree paneles personalizados a partir de datos de atributos en tiempo real e históricos sin exportar a una herramienta de análisis separada.

MQTT y HTTP APIs

Exponer un broker MQTT integrado en el puerto 8883 y APIs REST y WebSocket para que los sistemas externos puedan leer y escribir el estado de los activos.

¿Por qué ejecutar OpenRemote en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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