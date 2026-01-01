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Todo lo que puedes crear con OpenObserve

OpenObserve (O2) es una plataforma de observabilidad nativa de la nube construida en Rust que unifica la gestión de registros (logs), la monitorización de métricas, el rastreo distribuido y la monitorización de usuarios reales en una única implementación ligera. Al utilizar el almacenamiento columnar Parquet con soporte nativo de S3, ofrece costos de almacenamiento hasta 140 veces más bajos que Elasticsearch al tiempo que ofrece un rendimiento de consulta comparable o superior.

A diferencia de las pilas de observabilidad de múltiples componentes que requieren herramientas separadas para registros (logs), métricas y rastreos, OpenObserve se distribuye como un único binario con una base de datos incrustada. El autoalojamiento en un VPS brinda a los equipos de ingeniería y operaciones control total sobre sus datos de telemetría — sin licencias por asiento, sin tarifas de egreso de datos y sin acceso de terceros a métricas de infraestructura sensibles, registros de errores o datos de sesión de usuario.

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Funciones clave de OpenObserve

Observabilidad Unificada

Registros, métricas, rastreos distribuidos y monitoreo de usuarios reales, todo en una sola plataforma — sin necesidad de unir herramientas separadas o mantener múltiples integraciones.

Almacenamiento Parquet

El formato Parquet columnar con almacenamiento nativo de S3 reduce los costos de almacenamiento de datos hasta 140 veces en comparación con Elasticsearch, haciendo que la observabilidad a escala de petabytes sea económicamente viable.

OpenTelemetry Nativo

Ingiere datos a través del estándar OpenTelemetry, sin necesidad de agentes específicos del proveedor o SDKs propietarios para registros, métricas o trazas.

Consultas SQL y PromQL

Consulta registros y rastreos con SQL y métricas con PromQL — lenguajes familiares que eliminan la necesidad de aprender una sintaxis de consulta propietaria.

Tableros integrados

Las plantillas de panel predefinidas y un creador de paneles visual proporcionan visibilidad inmediata de la infraestructura, el rendimiento de las aplicaciones y las tasas de error.

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