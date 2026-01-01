Implementa OpenLIT con una instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto de observabilidad nativa de OpenTelemetry y monitoreo de costos para aplicaciones de LLM e IA generativa.
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Todo lo que puedes crear con OpenLIT
OpenLIT es una plataforma de ingenierÃa de IA de cÃ³digo abierto que proporciona observabilidad de pila completa a las aplicaciones de LLM e IA generativa con una sola lÃnea de instrumentaciÃ³n. Captura rastros, uso de tokens, latencia, errores y costos en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM, bases de datos vectoriales, GPU y marcos de agentes â€” todo utilizando convenciones semÃ¡nticas nativas de OpenTelemetry, por lo que las tuberÃas OTel existentes funcionan sin SDK personalizados.
Autoalojar OpenLIT en su propio VPS mantiene el contenido de las indicaciones, el uso del modelo y la actividad de las claves API en la infraestructura que usted controla, sin precios por token ni lÃmites de asientos impuestos por un proveedor SaaS. El almacenamiento de ClickHouse maneja telemetrÃa de alto volumen, y el colector OTel incluido expone puntos finales OTLP gRPC y HTTP listos para el SDK de OpenLIT o cualquier otro servicio instrumentado con OTel.
Funciones clave de OpenLIT
Observabilidad de LLM
Captura prompts, completions, tokens, latencia y errores en mÃ¡s de 50 proveedores de LLM con dos lÃneas de configuraciÃ³n del SDK.
Monitoreo de costos
Rastrea el gasto por solicitud, por modelo y por aplicaciÃ³n en tiempo real utilizando precios integrados para los principales proveedores de LLM.
OpenTelemetry nativo
Utiliza las convenciones semÃ¡nticas estÃ¡ndar de OTel para IA generativa, por lo que cualquier servicio instrumentado con OTel envÃa datos sin SDK de proveedores.
Monitoreo de GPU
Recopile mÃ©tricas de GPU NVIDIA y AMD â€”utilizaciÃ³n, memoria, temperatura y consumo de energÃaâ€” junto con la telemetrÃa del modelo.
Prompt y gestiÃ³n de bÃ³vedas
Versiona las indicaciones, ejecuta experimentos y almacena las claves API del proveedor en una bÃ³veda de secretos integrada con acceso basado en roles.
Zona de pruebas y evaluaciones
Compare las respuestas del modelo lado a lado y ejecute evaluaciones automatizadas para calificar la calidad, el sesgo y la alucinaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar OpenLIT en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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