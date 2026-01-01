OpenHuman es una superinteligencia personal de IA de código abierto diseñada para residir en tu propia infraestructura. Construida alrededor de un núcleo Rust y un árbol de memoria local-first compatible con Obsidian, se conecta a más de cien servicios a través de OAuth de un solo clic —Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar y muchos más— y extrae discretamente datos nuevos a una base de conocimiento privada cada veinte minutos.

Alojar OpenHuman por tu cuenta mantiene cada correo electrónico, documento y conversación en un espacio de trabajo de tu propiedad, mientras que aún te permite dirigir solicitudes a modelos de razonamiento, rápidos o de visión bajo demanda. No hay tarifas por asiento, ni dependencia de proveedor, y ningún servicio de IA de terceros ve tus datos sin procesar a menos que los dirijas explícitamente allí.