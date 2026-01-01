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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todo lo que puedes crear con OpenCloud

OpenCloud es una plataforma moderna de código abierto para la sincronización de archivos, el uso compartido y la colaboración en equipo. Construida en Go para un rendimiento y un consumo mínimo de recursos, ofrece una experiencia de almacenamiento en la nube privada sin depender de servicios de terceros o infraestructura de proveedores. A diferencia de las soluciones de sincronización de archivos heredadas, OpenCloud incluye un proveedor de identidad integrado, por lo que se ejecuta como un único contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.

Alojar OpenCloud en tu propio VPS te da soberanía completa sobre tus archivos y datos de colaboración. Documentos, fotos, carpetas compartidas y cuentas de usuario permanecen en la infraestructura que controlas, sin límites de almacenamiento impuestos por la plataforma y sin suscripciones vinculadas a tu acceso a los datos.

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Funciones clave de OpenCloud

Implementación de un solo contenedor

La gestión de identidad integrada significa que OpenCloud se despliega como un solo contenedor sin necesidad de una base de datos externa o un servidor LDAP.

Sincronización y uso compartido de archivos

Sincroniza archivos entre clientes de escritorio y móviles, y comparte carpetas o archivos individuales con controles de permisos granulares.

Acceso a WebDAV y CalDAV

Monta tu almacenamiento como una unidad de red a través de WebDAV y gestiona calendarios y contactos mediante los protocolos CalDAV y CardDAV.

Clientes de escritorio y móviles

Los clientes oficiales de sincronización para Windows, macOS, Linux, iOS y Android mantienen los archivos disponibles en todos tus dispositivos.

Integración de Collabora Office

Agrega Collabora Online para habilitar la edición basada en navegador de documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin salir de tu gestor de archivos.

Políticas de Contraseña Granulares

Aplicar longitud mínima, requisitos de clase de caracteres y una lista de contraseñas prohibidas para cumplir con los estándares de seguridad de la organización.

¿Por qué ejecutar OpenCloud en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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