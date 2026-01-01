Implementa Open WebUI con instalación de un solo clic.
Interfaz de chat con IA autoalojada con RAG, soporte multi-modelo y privacidad total — ningún dato sale de tu servidor.
Elige un plan VPS para Open WebUI
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open WebUI
Open WebUI es una interfaz web completa y autoalojada para modelos de lenguaje grandes que funciona con Ollama, OpenAI y cualquier API compatible con OpenAI. Con más de 140,000 estrellas en GitHub, se ha convertido en la alternativa de código abierto líder a los servicios de chat de IA en la nube, ofreciendo una experiencia moderna similar a ChatGPT con la privacidad y el control del autoalojamiento.
La Generación Aumentada por Recuperación integrada le permite crear bases de conocimiento a partir de sus propios documentos para que la IA pueda responder preguntas con el contexto de sus datos. Las llamadas de voz, la generación de imágenes, la integración de búsqueda web y la llamada de funciones de Python completan un conjunto de características que abarca tanto a investigadores individuales, equipos de desarrollo como a empresas preocupadas por la privacidad.
Funciones clave de Open WebUI
Soporte multi-LLM
Conéctate a Ollama, OpenAI, o cualquier API compatible con OpenAI y cambia entre modelos en la misma conversación.
Documento RAG
Carga documentos para crear una base de conocimientos y deja que la IA responda preguntas con contexto extraído directamente de tus archivos.
Integración de Búsqueda Web
Obtén información en tiempo real de más de 15 proveedores de búsqueda directamente en las conversaciones de IA sin salir de la interfaz.
Generación de Voz e Imagen
Voz a texto, texto a voz y generación de imágenes integrados, a través de DALL-E, ComfyUI y AUTOMATIC1111.
Autenticación Empresarial
Soporte para LDAP, SCIM 2.0 y OAuth, junto con control de acceso basado en roles para implementaciones en equipos y organizaciones.
¿Por qué ejecutar Open WebUI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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