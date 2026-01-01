Desplegar Open Notebook con instalaciÃ³n de un solo clic.
Espacio de trabajo de conocimiento nativo con IA que combina toma de notas, gestiÃ³n de documentos y chat de IA contextual en una sola aplicaciÃ³n autoalojada.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open Notebook
Open Notebook es una plataforma de notas autoalojada y nativa de IA que mantiene tu escritura, investigaciÃ³n y asistencia de IA en un solo entorno. En lugar de cambiar entre documentos, interfaces de chat y sistemas de archivos dispersos, Open Notebook crea un Ãºnico espacio de trabajo donde las notas, los archivos cargados y el contexto de IA permanecen conectados, lo que facilita pasar de ideas iniciales a documentaciÃ³n estructurada sin perder el conocimiento que construyes con el tiempo.
Este despliegue combina Open Notebook con SurrealDB para un almacenamiento persistente, manteniendo todas tus notas y el historial de interacciÃ³n con la IA en tu propia infraestructura. El autoalojamiento significa que tus datos nunca pasan por sistemas SaaS de terceros, y conservas el control total sobre el acceso, las copias de seguridad y la retenciÃ³n.
Funciones clave de Open Notebook
IA Unificada Workspace
Notas y el chat de IA comparten el mismo contexto, por lo que el asistente se basa en tus documentos reales en lugar de solo el conocimiento general.
Backend de SurrealDB
La instancia dedicada de SurrealDB proporciona almacenamiento rÃ¡pido y persistente para notas, archivos cargados y el estado de la base de datos entre reinicios.
Asistencia sensible al contexto
Haz preguntas sobre tu propio material y obtÃ©n respuestas basadas en las notas y documentos que ya has escrito.
Privado por diseÃ±o
Todos los datos permanecen en tu VPS â€” sin sincronizaciÃ³n SaaS, sin acceso de terceros a tus notas o conversaciones de IA.
GestiÃ³n del Conocimiento Flexible
Adecuado para diarios de investigaciÃ³n personal, manuales operativos de ingenierÃa, planificaciÃ³n de productos y bases de conocimiento a largo plazo.
Â¿Por quÃ© ejecutar Open Notebook en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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