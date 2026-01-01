Open Notebook es una plataforma de notas autoalojada y nativa de IA que mantiene tu escritura, investigaciÃ³n y asistencia de IA en un solo entorno. En lugar de cambiar entre documentos, interfaces de chat y sistemas de archivos dispersos, Open Notebook crea un Ãºnico espacio de trabajo donde las notas, los archivos cargados y el contexto de IA permanecen conectados, lo que facilita pasar de ideas iniciales a documentaciÃ³n estructurada sin perder el conocimiento que construyes con el tiempo.

Este despliegue combina Open Notebook con SurrealDB para un almacenamiento persistente, manteniendo todas tus notas y el historial de interacciÃ³n con la IA en tu propia infraestructura. El autoalojamiento significa que tus datos nunca pasan por sistemas SaaS de terceros, y conservas el control total sobre el acceso, las copias de seguridad y la retenciÃ³n.