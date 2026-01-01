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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Open Agent

Open Agent es una plataforma de agente de IA autoalojada lista para producciÃ³n que conecta modelos de lenguaje grandes con tus datos y herramientas. Soporta mÃ¡s de 28 proveedores de modelos a travÃ©s de una interfaz unificada, convirtiendo documentos, wikis y bases de datos en bases de conocimiento RAG buscables que fundamentan a tus agentes en un contexto preciso.

Implementar Open Agent en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles y los documentos propietarios fuera de la infraestructura de terceros. El control de acceso basado en roles, la integraciÃ³n SSO y los espacios de trabajo multiusuario lo hacen adecuado para equipos y empresas que necesitan gobernanza sin sacrificar la flexibilidad.

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Funciones clave de Open Agent

Soporte multiproveedor de LLM

ConÃ©ctate a mÃ¡s de 28 proveedores de modelos, incluyendo OpenAI, DeepSeek y modelos locales, a travÃ©s de una capa de abstracciÃ³n estandarizada.

Pipeline RAG integrado

Ingiera PDFs, wikis y documentos en almacenes de vectores semÃ¡nticos para que los agentes recuperen contexto preciso y fundamentado automÃ¡ticamente.

Integraciones de herramientas de MCP

AmplÃ­e las capacidades del agente con servidores de Protocolo de Contexto de Modelo que se conectan a API externas, bases de datos y herramientas de automatizaciÃ³n.

Control de acceso empresarial

Administre usuarios con permisos basados en roles, SSO a travÃ©s de OIDC, OAuth2, LDAP y SAML, y espacios de trabajo multiusuario aislados.

OrquestaciÃ³n del bucle del agente

Define flujos de trabajo de agente de varios pasos con bucles de llamada a herramientas, lÃ³gica de reintento y registro de auditorÃ­a para una confiabilidad a nivel de producciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar Open Agent en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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