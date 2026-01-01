Despliega Open Agent con instalaciÃ³n de un solo clic.
Plataforma de asistente de IA autohospedada con orquestaciÃ³n de LLM, bases de conocimiento RAG, bucles de agente e integraciones de herramientas MCP.
Elige un plan VPS para Open Agent
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Open Agent
Open Agent es una plataforma de agente de IA autoalojada lista para producciÃ³n que conecta modelos de lenguaje grandes con tus datos y herramientas. Soporta mÃ¡s de 28 proveedores de modelos a travÃ©s de una interfaz unificada, convirtiendo documentos, wikis y bases de datos en bases de conocimiento RAG buscables que fundamentan a tus agentes en un contexto preciso.
Implementar Open Agent en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles y los documentos propietarios fuera de la infraestructura de terceros. El control de acceso basado en roles, la integraciÃ³n SSO y los espacios de trabajo multiusuario lo hacen adecuado para equipos y empresas que necesitan gobernanza sin sacrificar la flexibilidad.
Funciones clave de Open Agent
Soporte multiproveedor de LLM
ConÃ©ctate a mÃ¡s de 28 proveedores de modelos, incluyendo OpenAI, DeepSeek y modelos locales, a travÃ©s de una capa de abstracciÃ³n estandarizada.
Pipeline RAG integrado
Ingiera PDFs, wikis y documentos en almacenes de vectores semÃ¡nticos para que los agentes recuperen contexto preciso y fundamentado automÃ¡ticamente.
Integraciones de herramientas de MCP
AmplÃe las capacidades del agente con servidores de Protocolo de Contexto de Modelo que se conectan a API externas, bases de datos y herramientas de automatizaciÃ³n.
Control de acceso empresarial
Administre usuarios con permisos basados en roles, SSO a travÃ©s de OIDC, OAuth2, LDAP y SAML, y espacios de trabajo multiusuario aislados.
OrquestaciÃ³n del bucle del agente
Define flujos de trabajo de agente de varios pasos con bucles de llamada a herramientas, lÃ³gica de reintento y registro de auditorÃa para una confiabilidad a nivel de producciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Open Agent en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃblemente pacientes y minuciosos.
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