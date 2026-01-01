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Plataforma de chat de IA de código abierto y búsqueda empresarial que conecta cada LLM con el conocimiento de tu equipo.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Onyx

Onyx es una plataforma de IA de código abierto que combina una interfaz de chat con muchas funciones con búsqueda empresarial en los documentos y aplicaciones de tu equipo. Funciona con todos los principales proveedores de LLM —OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex y cualquier modelo autoalojado expuesto a través de Ollama o vLLM— para que tengas la libertad de elegir el modelo que se adapte a cada tarea sin tener que reescribir tu pila tecnológica.

Alojar Onyx en tu propio VPS mantiene las transcripciones de chat, los documentos indexados y las credenciales de los conectores en una infraestructura que tú controlas. Más de cuarenta conectores extraen datos de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira y más, y los integran en un índice de búsqueda unificado, para que las respuestas citen los originales en lugar de filtrar contexto sensible a SaaS de terceros.

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Funciones clave de Onyx

Funciona con todos los LLM

Trae tus propias claves API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o cualquier punto final compatible con OpenAI, incluyendo implementaciones locales de Ollama y vLLM.

Más de cuarenta conectores

Indexa Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk y muchos más para que las respuestas del chat citen el conocimiento real de tu equipo.

Agentes y asistentes de IA

Crea asistentes personalizados con indicaciones a medida, alcances de conectores y herramientas para que cada equipo obtenga una IA adaptada a su flujo de trabajo.

Citas y fundamentación

Cada respuesta remite al documento fuente, para que los usuarios verifiquen las afirmaciones y confíen en las respuestas en lugar de adivinar alucinaciones.

Permisos basados en roles

El control de acceso a nivel de documento hereda los permisos del sistema de origen para que los usuarios solo vean lo que ya tienen permitido leer.

Privacidad autoalojada

Los chats, vectores y documentos fuente permanecen en tu VPS — nada se envía a los servidores de Onyx y mantienes el control total del tráfico del modelo y del conector.

¿Por qué ejecutar Onyx en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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