Despliega Onyx con un solo clic.
Plataforma de chat de IA de código abierto y búsqueda empresarial que conecta cada LLM con el conocimiento de tu equipo.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Onyx
Onyx es una plataforma de IA de código abierto que combina una interfaz de chat con muchas funciones con búsqueda empresarial en los documentos y aplicaciones de tu equipo. Funciona con todos los principales proveedores de LLM —OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex y cualquier modelo autoalojado expuesto a través de Ollama o vLLM— para que tengas la libertad de elegir el modelo que se adapte a cada tarea sin tener que reescribir tu pila tecnológica.
Alojar Onyx en tu propio VPS mantiene las transcripciones de chat, los documentos indexados y las credenciales de los conectores en una infraestructura que tú controlas. Más de cuarenta conectores extraen datos de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira y más, y los integran en un índice de búsqueda unificado, para que las respuestas citen los originales en lugar de filtrar contexto sensible a SaaS de terceros.
Funciones clave de Onyx
Funciona con todos los LLM
Trae tus propias claves API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, o cualquier punto final compatible con OpenAI, incluyendo implementaciones locales de Ollama y vLLM.
Más de cuarenta conectores
Indexa Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk y muchos más para que las respuestas del chat citen el conocimiento real de tu equipo.
Agentes y asistentes de IA
Crea asistentes personalizados con indicaciones a medida, alcances de conectores y herramientas para que cada equipo obtenga una IA adaptada a su flujo de trabajo.
Citas y fundamentación
Cada respuesta remite al documento fuente, para que los usuarios verifiquen las afirmaciones y confíen en las respuestas en lugar de adivinar alucinaciones.
Permisos basados en roles
El control de acceso a nivel de documento hereda los permisos del sistema de origen para que los usuarios solo vean lo que ya tienen permitido leer.
Privacidad autoalojada
Los chats, vectores y documentos fuente permanecen en tu VPS — nada se envía a los servidores de Onyx y mantienes el control total del tráfico del modelo y del conector.
¿Por qué ejecutar Onyx en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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