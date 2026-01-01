ONLYOFFICE Docs (Document Server) es una suite ofimática en línea de código abierto que permite la edición colaborativa basada en navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF y otros en tu propio servidor. Ofrece una compatibilidad perfecta con el formato de Microsoft Office, lo que lo convierte en un reemplazo ideal para las herramientas de oficina en la nube sin exponer tus documentos a servicios de terceros.

El autoalojamiento de ONLYOFFICE Docs prioriza la privacidad de los documentos — los archivos nunca salen de tu infraestructura. Se integra con Nextcloud, ownCloud, Seafile y docenas de otras plataformas a través de conectores oficiales, y utiliza la seguridad de tokens JWT para proteger el acceso a la API. La Edición Comunitaria soporta hasta 20 conexiones de edición simultáneas sin costo.