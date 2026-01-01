Ollama es el framework de cÃ³digo abierto lÃ­der para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y mÃ¡s de 100 otros sin dependencias en la nube. Maneja automÃ¡ticamente la cuantificaciÃ³n de modelos, la aceleraciÃ³n de GPU y la gestiÃ³n de memoria, exponiendo una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.

Alojar Ollama en tu propio VPS elimina los costos por token, elimina los lÃ­mites de tasa y asegura que cada solicitud y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones impulsadas por IA o para cualquiera que necesite una inferencia de modelo de lenguaje privada y siempre activa.