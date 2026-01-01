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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con Ollama

Ollama es el framework de cÃ³digo abierto lÃ­der para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y mÃ¡s de 100 otros sin dependencias en la nube. Maneja automÃ¡ticamente la cuantificaciÃ³n de modelos, la aceleraciÃ³n de GPU y la gestiÃ³n de memoria, exponiendo una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.

Alojar Ollama en tu propio VPS elimina los costos por token, elimina los lÃ­mites de tasa y asegura que cada solicitud y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones impulsadas por IA o para cualquiera que necesite una inferencia de modelo de lenguaje privada y siempre activa.

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Funciones clave de Ollama

MÃ¡s de 100 Modelos Abiertos

Descarga y ejecuta Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, y docenas mÃ¡s con un solo comando.

API compatible con OpenAI

La API REST integrada permite que las herramientas, los SDK y las integraciones existentes se conecten a Ollama sin cambios en el cÃ³digo.

AceleraciÃ³n de GPU

El soporte automÃ¡tico para NVIDIA CUDA y Apple Metal acelera la inferencia significativamente en comparaciÃ³n con las configuraciones solo de CPU.

Soporte Multimodal

Ejecuta modelos de visiÃ³n como LLaVA para procesar tanto imÃ¡genes como texto en la misma conversaciÃ³n.

Archivos de modelo personalizados

Cree modelos personalizados con indicaciones del sistema, configuraciones de temperatura y parÃ¡metros personalizados usando Modelfiles.

Â¿Por quÃ© ejecutar Ollama en Hostinger?

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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Noel
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Omkar
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