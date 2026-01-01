Despliega Ollama con un solo clic.
Ejecuta modelos de lenguaje grandes de cÃ³digo abierto en tu propio VPS sin costos de API y con total privacidad de datos.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Ollama
Ollama es el framework de cÃ³digo abierto lÃder para ejecutar modelos de lenguaje grandes localmente, compatible con Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek y mÃ¡s de 100 otros sin dependencias en la nube. Maneja automÃ¡ticamente la cuantificaciÃ³n de modelos, la aceleraciÃ³n de GPU y la gestiÃ³n de memoria, exponiendo una API REST compatible con el formato de OpenAI para que las herramientas e integraciones existentes funcionen sin modificaciones.
Alojar Ollama en tu propio VPS elimina los costos por token, elimina los lÃmites de tasa y asegura que cada solicitud y respuesta permanezca en tu propia infraestructura. Es el backend ideal para equipos que desarrollan aplicaciones impulsadas por IA o para cualquiera que necesite una inferencia de modelo de lenguaje privada y siempre activa.
Funciones clave de Ollama
MÃ¡s de 100 Modelos Abiertos
Descarga y ejecuta Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, y docenas mÃ¡s con un solo comando.
API compatible con OpenAI
La API REST integrada permite que las herramientas, los SDK y las integraciones existentes se conecten a Ollama sin cambios en el cÃ³digo.
AceleraciÃ³n de GPU
El soporte automÃ¡tico para NVIDIA CUDA y Apple Metal acelera la inferencia significativamente en comparaciÃ³n con las configuraciones solo de CPU.
Soporte Multimodal
Ejecuta modelos de visiÃ³n como LLaVA para procesar tanto imÃ¡genes como texto en la misma conversaciÃ³n.
Archivos de modelo personalizados
Cree modelos personalizados con indicaciones del sistema, configuraciones de temperatura y parÃ¡metros personalizados usando Modelfiles.
Â¿Por quÃ© ejecutar Ollama en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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