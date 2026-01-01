Implementa OctoBot con una instalación de un solo clic.
Bot de trading de criptomonedas de código abierto para automatizar estrategias de IA, grid, DCA y TradingView en más de 15 exchanges.
Elige un plan VPS para OctoBot
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con OctoBot
OctoBot es un bot de trading de criptomonedas gratuito y de código abierto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y a más de otras 15 plataformas de intercambio a través de una única interfaz web. Soporta trading de cuadrícula (grid trading), promedio de costo en dólares (dollar-cost averaging), creación de mercado (market making), estrategias impulsadas por IA, automatización de webhooks de TradingView y un motor de backtesting totalmente programable para refinar configuraciones contra datos históricos del mercado.
Alojar OctoBot en tu propio VPS mantiene cada clave API, perfil e historial de operaciones bajo tu control directo, sin ninguna capa de custodia entre tú y la plataforma de intercambio. La interfaz de usuario del navegador se ejecuta 24/7 en tu VPS para que las estrategias sigan ejecutándose incluso cuando tu máquina local esté desconectada, y el sistema de plugins de tentáculos te permite extender el bot con señales o interfaces personalizadas sin modificar la imagen original.
Funciones clave de OctoBot
Soporte para más de 15 intercambios
Conéctate a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y muchos más exchanges de spot y futuros desde un solo despliegue.
Múltiples tipos de estrategia
Ejecuta trading de cuadrícula, DCA, creación de mercado, arbitraje, señales impulsadas por IA y estrategias de webhook de TradingView simultáneamente en perfiles independientes.
Automatización de TradingView
Recibe alertas de TradingView directamente en OctoBot para activar operaciones desde tus indicadores favoritos de Pine Script sin servicios intermediarios.
Motor de backtesting
Reproduce estrategias contra datos históricos del mercado con informes detallados de rendimiento antes de arriesgar capital en un mercado en vivo.
Sistema de plugins de Tentacles
Extiende OctoBot con tentáculos de la comunidad para nuevas estrategias, intercambios e interfaces, o escribe los tuyos propios sin bifurcar el proyecto.
Alertas de Telegram y web
Monitorea la cartera y la actividad comercial desde el panel web integrado o envía notificaciones en vivo a Telegram para un control sobre la marcha.
¿Por qué ejecutar OctoBot en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
Activepieces
Automatización de flujos de trabajo sin código y de código abierto con más de 200 integraciones de apps