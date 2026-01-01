OctoBot es un bot de trading de criptomonedas gratuito y de código abierto que se conecta a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit y a más de otras 15 plataformas de intercambio a través de una única interfaz web. Soporta trading de cuadrícula (grid trading), promedio de costo en dólares (dollar-cost averaging), creación de mercado (market making), estrategias impulsadas por IA, automatización de webhooks de TradingView y un motor de backtesting totalmente programable para refinar configuraciones contra datos históricos del mercado.

Alojar OctoBot en tu propio VPS mantiene cada clave API, perfil e historial de operaciones bajo tu control directo, sin ninguna capa de custodia entre tú y la plataforma de intercambio. La interfaz de usuario del navegador se ejecuta 24/7 en tu VPS para que las estrategias sigan ejecutándose incluso cuando tu máquina local esté desconectada, y el sistema de plugins de tentáculos te permite extender el bot con señales o interfaces personalizadas sin modificar la imagen original.