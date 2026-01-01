Hasta un 69% de descuento en Node-RED

Implementa Node-RED con una instalación de un solo clic.

Herramienta de programación visual de bajo código para conectar dispositivos IoT, APIs y servicios en línea.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Node-RED con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Node-RED

Node-RED es una herramienta de programación visual basada en flujos, construida sobre Node.js, que te permite conectar hardware, APIs y servicios en línea utilizando un editor de arrastrar y soltar basado en navegador. Desarrollado originalmente por IBM y ahora mantenido por la OpenJS Foundation, simplifica la creación de flujos de trabajo de automatización sin escribir código complejo: conecta nodos en un lienzo y despliégalos en segundos.

Alojar Node-RED en tu propio VPS te da control total sobre tus flujos y los datos sensibles que procesan, sin límites de uso, sin estrangulamiento de velocidad y sin dependencia de una plataforma en la nube. Ya sea que estés automatizando sensores IoT, integrando servicios empresariales u orquestando pipelines de API, Node-RED proporciona un entorno de ejecución flexible y extensible que funciona donde lo necesites.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Node-RED

Editor de Flujo Visual

El editor de arrastrar y soltar basado en navegador te permite crear e implementar integraciones complejas sin escribir código, haciendo la automatización accesible para todos.

Más de 4,000 Nodos comunitarios

Instale nodos para MQTT, HTTP, bases de datos, APIs en la nube y cientos de otros servicios directamente desde el gestor de paletas integrado.

Nativo de IoT y MQTT

El soporte de primera clase para MQTT, Modbus y otros protocolos IoT convierte a Node-RED en la plataforma estándar para el hogar inteligente y la automatización industrial.

Nodos de función de JavaScript

Escriba JavaScript personalizado dentro de los flujos para manejar transformaciones de datos complejas y lógica de negocio sin salir del editor visual.

Uso compartido de flujos y Biblioteca

Exporta flujos como JSON e importa flujos predefinidos de la biblioteca de la comunidad de Node-RED para empezar con integraciones comunes al instante.

¿Por qué ejecutar Node-RED en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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