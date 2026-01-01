Despliega Nightlio con una instalación de un solo clic.
Rastreador de estado de ánimo y diario personal autoalojado con prioridad a la privacidad — una alternativa de código abierto a Daylio para tu VPS.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Nightlio
Nightlio es un registrador de estado de ánimo y diario personal autoalojado, creado como una alternativa gratuita y centrada en la privacidad a aplicaciones de suscripción como Daylio. Registra estados de ánimo en una escala de cinco puntos, adjunta entradas de diario con formato Markdown, etiqueta entradas con grupos personalizables y revisa patrones a través de vistas de calendario, contadores de rachas y estadísticas agregadas, todo desde una interfaz web responsiva que funciona en navegadores de escritorio y móviles.
Ejecutar Nightlio en tu propio VPS mantiene cada entrada de estado de ánimo y nota de diario en una base de datos SQLite local bajo tu control, sin publicidad, sin telemetría y sin riesgo de que aparezcan muros de pago entre tú y tus propios datos.
Funciones clave de Nightlio
Seguimiento diario del estado de ánimo
Registra tu estado de ánimo en una escala de cinco puntos con un solo toque y observa cómo surgen patrones a lo largo de días, semanas y meses.
Diario en Markdown
Adjunta notas enriquecidas de Markdown a cada entrada con encabezados, listas y enlaces para una reflexión rica en contexto.
Grupos de etiquetas personalizados
Crea tus propias categorías como sueño, productividad o social y etiqueta las entradas para descubrir qué influye en tu estado de ánimo.
Calendario y rachas
Explora el historial de estados de ánimo en una vista de calendario y mantente motivado con el seguimiento de rachas de diario integrado.
Analíticas reveladoras
Revisa el estado de ánimo promedio a lo largo del tiempo, los gráficos de distribución del estado de ánimo y los logros gamificados que recompensan el registro constante en el diario.
Almacenamiento SQLite
Todas las entradas residen en un único archivo SQLite en tu VPS, fácil de respaldar, mover entre servidores o exportar en cualquier momento.
¿Por qué ejecutar Nightlio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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