Hasta un 69% de descuento en NextChat

Despliega NextChat con un solo clic de instalación.

Interfaz de chat de IA autoalojada compatible con OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores a través de una interfaz pulcra.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega NextChat con un solo clic de instalación.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con NextChat

NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) es una interfaz de chat de código abierto con más de 88,000 estrellas en GitHub — el cliente de chat de IA autoalojado más popular disponible. Se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek y docenas de otros proveedores, permitiéndote chatear con cualquier LLM a través de una interfaz de usuario consistente sin cambiar entre paneles o pagar por un servicio de envoltura de terceros.

Alojar NextChat por tu cuenta mantiene tus claves API y el historial de conversaciones privados. El acceso puede ser bloqueado con un código de contraseña, y todos los datos del chat se almacenan en el navegador del usuario — no hay base de datos que gestionar ni retención de datos en el servidor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NextChat

Soporte multiproveedor

Conéctate a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI y más de 20 proveedores desde una única interfaz de usuario sin cambiar de herramientas.

Biblioteca de prompts integrada

Cientos de indicaciones de sistema predefinidas para escritura, codificación, análisis y traducción — o crea y guarda tus propias plantillas personalizadas.

Protección de código de acceso

Restringe quién puede usar tu instancia con un código de contraseña, evitando el uso no autorizado de tus claves de API cuando se implementa públicamente.

No se requiere base de datos

Todas las conversaciones se almacenan en el navegador del usuario — el servidor permanece sin estado, lo que hace que la implementación y el mantenimiento sean mínimos.

Renderizado de Markdown y código

Las respuestas se renderizan con soporte completo de Markdown, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, tablas, matemáticas LaTeX y HTML en línea.

Soporte para plugin de MCP

Habilitar el Protocolo de Contexto del Modelo (MCP) para extender el asistente con herramientas externas, acceso a archivos e integraciones personalizadas.

¿Por qué ejecutar NextChat en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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