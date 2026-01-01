Despliega NextChat con un solo clic de instalación.
Interfaz de chat de IA autoalojada compatible con OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores a través de una interfaz pulcra.
Elige un plan VPS para NextChat
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con NextChat
NextChat (anteriormente ChatGPT-Next-Web) es una interfaz de chat de código abierto con más de 88,000 estrellas en GitHub — el cliente de chat de IA autoalojado más popular disponible. Se conecta a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek y docenas de otros proveedores, permitiéndote chatear con cualquier LLM a través de una interfaz de usuario consistente sin cambiar entre paneles o pagar por un servicio de envoltura de terceros.
Alojar NextChat por tu cuenta mantiene tus claves API y el historial de conversaciones privados. El acceso puede ser bloqueado con un código de contraseña, y todos los datos del chat se almacenan en el navegador del usuario — no hay base de datos que gestionar ni retención de datos en el servidor.
Funciones clave de NextChat
Soporte multiproveedor
Conéctate a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI y más de 20 proveedores desde una única interfaz de usuario sin cambiar de herramientas.
Biblioteca de prompts integrada
Cientos de indicaciones de sistema predefinidas para escritura, codificación, análisis y traducción — o crea y guarda tus propias plantillas personalizadas.
Protección de código de acceso
Restringe quién puede usar tu instancia con un código de contraseña, evitando el uso no autorizado de tus claves de API cuando se implementa públicamente.
No se requiere base de datos
Todas las conversaciones se almacenan en el navegador del usuario — el servidor permanece sin estado, lo que hace que la implementación y el mantenimiento sean mínimos.
Renderizado de Markdown y código
Las respuestas se renderizan con soporte completo de Markdown, incluyendo bloques de código con resaltado de sintaxis, tablas, matemáticas LaTeX y HTML en línea.
Soporte para plugin de MCP
Habilitar el Protocolo de Contexto del Modelo (MCP) para extender el asistente con herramientas externas, acceso a archivos e integraciones personalizadas.
¿Por qué ejecutar NextChat en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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