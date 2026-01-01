Netdata es una plataforma de monitoreo de infraestructura de código abierto y en tiempo real que recopila miles de métricas por segundo de sus servidores, contenedores, aplicaciones y servicios en la nube. A diferencia de las pilas de monitoreo tradicionales que requieren capas separadas de recopilación, almacenamiento y visualización de datos, Netdata agrupa las tres en un único agente ligero, entregando paneles en vivo a los pocos segundos de la implementación, sin necesidad de configuración manual para los servicios comunes.

Con más de 78,000 estrellas en GitHub y 500 millones de descargas de Docker, Netdata es una de las soluciones de monitoreo autoalojadas más adoptadas. Ejecutarlo en su propio VPS mantiene todas las métricas de infraestructura privadas dentro de su red, con control total sobre las políticas de retención, las reglas de alerta y el acceso al panel.