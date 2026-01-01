MLflow es la plataforma de ingenierÃ­a de IA de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande, con mÃ¡s de 60 millones de descargas mensuales. Cubre el ciclo de vida completo del aprendizaje automÃ¡tico: registro de parÃ¡metros y mÃ©tricas de experimentos, comparaciÃ³n de ejecuciones entre configuraciones, registro de modelos para su implementaciÃ³n y gestiÃ³n de su progresiÃ³n a travÃ©s de entornos de preproducciÃ³n y producciÃ³n. Compatible de forma nativa con PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain y docenas de otros frameworks de ML a travÃ©s del autologging, requiere cambios mÃ­nimos en el cÃ³digo para su adopciÃ³n.

La versiÃ³n 3 expande MLflow a la era de los LLM con trazado distribuido basado en OpenTelemetry para agentes y llamadas a LLM, evaluaciÃ³n sistemÃ¡tica con mÃ¡s de 50 jueces integrados, un registro de prompts con seguimiento completo de linaje y un AI Gateway que enruta el trÃ¡fico a travÃ©s de OpenAI, Anthropic y otros proveedores con limitaciÃ³n de velocidad y controles de costos. El autoalojamiento mantiene todos los rastros, artefactos y metadatos del modelo en la infraestructura que controlas.