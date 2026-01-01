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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

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Todo lo que puedes crear con MLflow

MLflow es la plataforma de ingenierÃ­a de IA de cÃ³digo abierto mÃ¡s grande, con mÃ¡s de 60 millones de descargas mensuales. Cubre el ciclo de vida completo del aprendizaje automÃ¡tico: registro de parÃ¡metros y mÃ©tricas de experimentos, comparaciÃ³n de ejecuciones entre configuraciones, registro de modelos para su implementaciÃ³n y gestiÃ³n de su progresiÃ³n a travÃ©s de entornos de preproducciÃ³n y producciÃ³n. Compatible de forma nativa con PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain y docenas de otros frameworks de ML a travÃ©s del autologging, requiere cambios mÃ­nimos en el cÃ³digo para su adopciÃ³n.

La versiÃ³n 3 expande MLflow a la era de los LLM con trazado distribuido basado en OpenTelemetry para agentes y llamadas a LLM, evaluaciÃ³n sistemÃ¡tica con mÃ¡s de 50 jueces integrados, un registro de prompts con seguimiento completo de linaje y un AI Gateway que enruta el trÃ¡fico a travÃ©s de OpenAI, Anthropic y otros proveedores con limitaciÃ³n de velocidad y controles de costos. El autoalojamiento mantiene todos los rastros, artefactos y metadatos del modelo en la infraestructura que controlas.

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Funciones clave de MLflow

Seguimiento de experimentos

Registra parÃ¡metros, mÃ©tricas, etiquetas y artefactos para cada ejecuciÃ³n de entrenamiento. Compara experimentos lado a lado para identificar la mejor configuraciÃ³n del modelo.

Registro de Modelos

Gestiona centralizadamente modelos de ML en entornos de staging y producciÃ³n con historial de versiones, flujos de trabajo de aprobaciÃ³n y controles de acceso a nivel de equipo.

LLM y Seguimiento de Agentes

Capture seguimientos completos basados en OpenTelemetry de cada llamada a LLM y paso de agente. Depure la latencia, los costos de tokens y la calidad de la salida en producciÃ³n.

EvaluaciÃ³n de LLM

Ejecute evaluaciones sistemÃ¡ticas utilizando mÃ¡s de 50 mÃ©tricas integradas y jueces LLM. Monitoree las regresiones de calidad antes de que lleguen a los usuarios de producciÃ³n.

Registro de indicaciones

Versiona, prueba e implementa prompts con seguimiento completo del linaje. Optimiza automÃ¡ticamente los prompts utilizando algoritmos de Ãºltima generaciÃ³n para mejorar el rendimiento de la tarea.

Puerta de enlace de IA

Enrute las solicitudes de LLM a travÃ©s de OpenAI, Anthropic y otros proveedores mediante una API unificada compatible con OpenAI, con limitaciÃ³n de velocidad y controles de costos.

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