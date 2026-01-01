Despliega Miniflux con un solo clic.
Lector de RSS minimalista de código abierto construido en Go para un consumo rápido y sin distracciones de las fuentes.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Miniflux
Miniflux es un lector de feeds RSS minimalista y con una opinión definida, diseñado bajo un principio: quitarse de en medio y dejarte leer. Construido en Go y respaldado por PostgreSQL, maneja feeds RSS, Atom, RDF y JSON a través de una interfaz limpia y controlada por teclado, sin elementos superfluos ni complejidad innecesaria. Con más de 7,000 estrellas en GitHub, ha ganado un seguimiento leal entre desarrolladores y usuarios preocupados por la privacidad que buscan velocidad sin desorden.
Autoalojar Miniflux mantiene tu lista de suscripciones y hábitos de lectura completamente privados. No hay rastreadores de terceros, ni perfiles de comportamiento, ni ningún servicio que pueda ser cerrado o puesto bajo un muro de pago. Tú eres dueño de tus feeds, tus artículos y tu historial de lectura.
Funciones clave de Miniflux
Extracción de texto completo
Obtiene artículos completos de fuentes que solo publican resúmenes, para que siempre leas el contenido completo sin salir de la interfaz.
Navegación con teclado
Los atajos de teclado completos te permiten navegar por las fuentes, marcar artículos como leídos y abrir enlaces sin tocar el ratón.
Integraciones de lectura posterior
Envía artículos a Pocket, Wallabag, Instapaper y Pinboard con una sola acción para leerlos más tarde sin conexión.
API de Cliente de Terceros
Las API compatibles con Fever y Google Reader permiten que aplicaciones móviles populares como Reeder y NetNewsWire se conecten a tu instancia autoalojada.
Soporte multiusuario
Cada usuario obtiene su propia lista de feeds independiente, estado de lectura y configuración en una única instancia de servidor compartida.
¿Por qué ejecutar Miniflux en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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