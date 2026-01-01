Implementa Mazanoke con instalación de un solo clic.
Optimizador de imágenes basado en navegador con prioridad en la privacidad que comprime y convierte imágenes sin subirlas a ningún servidor.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Mazanoke
Mazanoke es un optimizador de imágenes autoalojado que se ejecuta completamente en el navegador. Cuando los usuarios comprimen, redimensionan o convierten imágenes a través de la interfaz de Mazanoke, todo el procesamiento ocurre localmente en su dispositivo — no se transmite ningún dato de imagen al servidor ni a terceros. Esto lo hace adecuado para procesar imágenes sensibles que no pueden subirse a herramientas de compresión en la nube.
A diferencia de los servicios de optimización de imágenes alojados, autoalojar Mazanoke en tu VPS le da a tu equipo un punto final privado y siempre disponible para el procesamiento de imágenes. Soporta una amplia gama de formatos, elimina automáticamente los metadatos EXIF como la ubicación GPS y las marcas de tiempo, y puede protegerse con autenticación básica HTTP opcional para restringir el acceso.
Funciones clave de Mazanoke
Procesamiento en el navegador
Toda la compresión y conversión de imágenes se ejecuta localmente en el navegador — no se envían datos de imágenes al servidor ni a ningún servicio externo.
Conversión multiformato
Convierte entre JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO y TIFF en cualquier combinación con configuraciones de calidad ajustables.
Eliminación automática de EXIF
Eliminar metadatos incrustados, incluyendo la ubicación GPS, marcas de tiempo e información de la cámara de las imágenes antes de compartirlas.
Autenticación básica HTTP
El acceso está protegido por autenticación básica HTTP de forma predeterminada, manteniendo su instancia restringida solo a usuarios autorizados.
Soporte sin conexión de PWA
Instala Mazanoke como una Aplicación Web Progresiva para procesamiento de imágenes sin conexión, sin necesidad de una conexión a internet.
¿Por qué ejecutar Mazanoke en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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