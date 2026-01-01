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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Marreta

Marreta es un proxy web autoalojado que obtiene y procesa páginas web para entregar versiones limpias y legibles, despojadas de cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se devuelvan al instante. Las reglas personalizadas por dominio le permiten ajustar cómo se limpian y renderizan sitios específicos.

Ejecutar Marreta en su propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que usted controla, lo que implica que ningún servicio de lectura de terceros recibe su historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de su servidor.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Marreta

Limpieza y Normalización de URL

Elimina parámetros de seguimiento, redirecciones y ruido de consulta de las URL antes de la obtención, produciendo enlaces canónicos limpios en todo momento.

Obtención de contenido sin cookies

Recupera páginas sin cookies ni encabezados de identificación, evitando ventanas emergentes de consentimiento de cookies y puertas de acceso basadas en cookies.

Optimización de HTML

Elimina anuncios, scripts, ventanas emergentes y elementos que no son contenido para ofrecer una versión limpia y de carga rápida de la página.

Almacenamiento en caché inteligente

Almacena en caché las páginas procesadas localmente para que las visitas repetidas regresen inmediatamente sin volver a obtener o volver a procesar la página de origen.

Reglas personalizadas por dominio

Aplique la eliminación de CSS específica del sitio, la inyección de JavaScript y las reglas personalizadas de encabezado o cookies para ajustar la salida de cualquier dominio.

Acceso a la API de JSON

Cada URL procesada también está disponible como una respuesta de API JSON, lo que facilita la integración de Marreta en flujos de trabajo de automatización.

¿Por qué ejecutar Marreta en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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