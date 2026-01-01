Mailtrain es una aplicación de boletines de código abierto y autoalojada, construida sobre Node.js con soporte para campañas de correo electrónico a gran escala. Ofrece gestión completa de listas de suscriptores, segmentación, plantillas de correo electrónico basadas en MJML, pruebas A/B, automatización de campañas y análisis detallados, todo funcionando en la infraestructura que usted controla.

A diferencia de las plataformas de correo electrónico SaaS que cobran por suscriptor o por envío, Mailtrain le ofrece una capacidad de envío ilimitada a través de su propio proveedor SMTP. Sus datos de suscriptor, historial de campañas y análisis de interacción permanecen en su propio VPS, sin tarifas por correo electrónico y sin dependencia de un proveedor. Esta implementación incluye MariaDB, Redis y MongoDB para un funcionamiento completo listo para usar.