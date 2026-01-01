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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Mage AI

Mage AI es una plataforma de canalizaciĆ³n de datos de prĆ³xima generaciĆ³n que combina un entorno de desarrollo tipo cuaderno con orquestaciĆ³n de nivel de producciĆ³n. Los ingenieros y analistas de datos construyen canalizaciones ETL usando Python, SQL o R en un editor interactivo, los prueban de forma incremental, y luego los programan y monitorean a escala. Las integraciones con PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 y docenas de otras fuentes y destinos cubren la mayorĆ­a de las configuraciones de la pila de datos.

Alojar Mage AI en tu propio VPS mantiene los datos de producciĆ³n sensibles dentro de tu propia infraestructura, elimina los precios de la nube por ejecuciĆ³n y proporciona a los equipos un entorno de canalizaciĆ³n dedicado que se adapta a sus cargas de trabajo sin restricciones de proveedor.

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Funciones clave de Mage AI

Desarrollo estilo Notebook

Construye y prueba bloques de pipeline interactivamente en un IDE de navegador antes de promoverlos a corridas de producciĆ³n programadas.

Soporte para Python, SQL y R

Escribe la lĆ³gica de transformaciĆ³n en el lenguaje que tu equipo ya usa, mezclando bloques de Python y SQL en el mismo pipeline.

OrquestaciĆ³n Integrada

Programa pipelines, define dependencias entre tareas y monitorea ejecuciones desde un panel de orquestaciĆ³n unificado.

Amplias Integraciones

ConĆ©ctate a bases de datos, almacenes de datos, almacenamiento en la nube y APIs con conectores prediseĆ±ados que cubren la mayorĆ­a de las herramientas de la pila de datos.

IntegraciĆ³n Git

Control de versiones del cĆ³digo de la canalizaciĆ³n con soporte nativo de Git para el desarrollo colaborativo y el seguimiento de cambios.

ĀæPor quĆ© ejecutar Mage AI en Hostinger?

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Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

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