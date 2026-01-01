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Todo lo que puedes crear con Logseq

Logseq es una plataforma de gestión de conocimiento y esquematización de código abierto que prioriza la privacidad — notas basadas en bloques, enlaces bidireccionales, diarios, relaciones de notas estilo gráfico y una base de conocimiento consultable, todo escrito en archivos Markdown u Org-mode en disco. La aplicación web de Logseq es una SPA estática que se ejecuta completamente en tu navegador; esta plantilla la autoaloja para que el JavaScript que impulsa tus notas provenga de una infraestructura que tú controlas en lugar de un tercero.

Las notas se almacenan localmente en tu navegador a través de la API de acceso al sistema de archivos, lo que significa que los datos nunca tocan el servidor que aloja la SPA — perfecto para flujos de trabajo de "confío en mi propia CDN" donde el usuario quiere la interfaz de usuario de Logseq pero no quiere depender de logseq.com o de ningún proveedor de sincronización en la nube. Combina el despliegue con la aplicación de escritorio de Logseq, la sincronización de git o la sincronización de carpetas de iCloud/OneDrive para acceder a los mismos archivos de notas desde diferentes dispositivos.

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Funciones clave de Logseq

Esquematizador basado en bloques

Cada línea es un bloque arrastrable con enlaces bidireccionales, incrustaciones y referencias — ideal para pensadores no lineales y flujos de trabajo PKM.

Markdown y Org-mode

Las notas son archivos simples de Markdown u Org-mode almacenados en disco, por lo que permanecen editables en cualquier editor de texto y sobreviven a cualquier futuro fin de vida útil de Logseq.

Diario

Las páginas de notas diarias crean un registro de flujo de conciencia que revela patrones con el tiempo y se vincula a páginas temáticas sin esfuerzo.

Vista de gráfico

Visualiza las relaciones entre notas como un gráfico interactivo, facilitando el descubrimiento de conexiones ocultas en una base de conocimientos en crecimiento.

Consultas y plantillas

Ejecuta consultas Datalog en tu base de conocimientos y crea plantillas reutilizables para notas de reuniones, libros, proyectos y flujos de trabajo recurrentes.

Privacidad prioritaria desde el diseño

La aplicación web se ejecuta completamente del lado del cliente; las notas residen en una carpeta local controlada por el navegador y nunca salen de tu dispositivo a menos que optes por la sincronización con git u otra capa de sincronización.

¿Por qué ejecutar Logseq en Hostinger?

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