LocalAI es una alternativa gratuita y de cÃ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificaciÃ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciÃ³n creada para OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras â€” puede cambiar a LocalAI modificando una Ãºnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cÃ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travÃ©s de llama.cpp, generaciÃ³n de imÃ¡genes a travÃ©s de Stable Diffusion y transcripciÃ³n de audio a travÃ©s de Whisper, todo servido desde un solo contenedor con una galerÃ­a de modelos incorporada y una interfaz de usuario de chat.

Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni lÃ­mites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prÃ¡ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciÃ³n conscientes de los costos.