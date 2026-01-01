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Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con LocalAI

LocalAI es una alternativa gratuita y de cÃ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificaciÃ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciÃ³n creada para OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras â€” puede cambiar a LocalAI modificando una Ãºnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cÃ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travÃ©s de llama.cpp, generaciÃ³n de imÃ¡genes a travÃ©s de Stable Diffusion y transcripciÃ³n de audio a travÃ©s de Whisper, todo servido desde un solo contenedor con una galerÃ­a de modelos incorporada y una interfaz de usuario de chat.

Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni lÃ­mites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prÃ¡ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciÃ³n conscientes de los costos.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LocalAI

Compatible con la API de OpenAI

Reemplace las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el cÃ³digo de la aplicaciÃ³n â€” solo actualice la URL base y cambie la clave de la API.

Inferencia Multimodal

Ejecuta modelos de lenguaje, generaciÃ³n de imÃ¡genes (Stable Diffusion) y transcripciÃ³n de audio (Whisper) desde un solo servidor bajo una API unificada.

GalerÃ­a de modelos integrada

Navega, descarga y activa modelos preconfigurados a travÃ©s de la interfaz de usuario web sin escribir archivos de configuraciÃ³n ni ejecutar comandos de CLI.

OperaciÃ³n solo con CPU

Funciona en hardware VPS estÃ¡ndar sin requisitos de GPU â€” la aceleraciÃ³n de GPU es compatible cuando estÃ¡ disponible pero nunca es obligatoria.

Sin costos de Token

Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso o facturaciÃ³n â€” tu Ãºnico costo es el VPS que lo ejecuta.

Â¿Por quÃ© ejecutar LocalAI en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Noel
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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