Despliega LocalAI con instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor de inferencia autohospedado, compatible con la API de OpenAI, que ejecuta LLMs, generaciÃ³n de imÃ¡genes y transcripciÃ³n de audio en tu propio hardware.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LocalAI
LocalAI es una alternativa gratuita y de cÃ³digo abierto a la API de OpenAI que se ejecuta completamente en tu propia infraestructura. Implementa la especificaciÃ³n de la API REST de OpenAI, por lo que cualquier aplicaciÃ³n creada para OpenAI â€” LangChain, LlamaIndex, AutoGen y cientos de otras â€” puede cambiar a LocalAI modificando una Ãºnica URL de punto final sin necesidad de modificaciones de cÃ³digo. Soporta modelos de lenguaje a travÃ©s de llama.cpp, generaciÃ³n de imÃ¡genes a travÃ©s de Stable Diffusion y transcripciÃ³n de audio a travÃ©s de Whisper, todo servido desde un solo contenedor con una galerÃa de modelos incorporada y una interfaz de usuario de chat.
Alojar LocalAI por tu cuenta significa que tus indicaciones, respuestas y contenido generado nunca salen de tu servidor. No hay costos por token, ni lÃmites de tasa, ni dependencia de la disponibilidad de API de terceros, lo que lo hace prÃ¡ctico para cargas de trabajo sensibles a la privacidad y despliegues de producciÃ³n conscientes de los costos.
Funciones clave de LocalAI
Compatible con la API de OpenAI
Reemplace las llamadas a la API de OpenAI sin cambiar el cÃ³digo de la aplicaciÃ³n â€” solo actualice la URL base y cambie la clave de la API.
Inferencia Multimodal
Ejecuta modelos de lenguaje, generaciÃ³n de imÃ¡genes (Stable Diffusion) y transcripciÃ³n de audio (Whisper) desde un solo servidor bajo una API unificada.
GalerÃa de modelos integrada
Navega, descarga y activa modelos preconfigurados a travÃ©s de la interfaz de usuario web sin escribir archivos de configuraciÃ³n ni ejecutar comandos de CLI.
OperaciÃ³n solo con CPU
Funciona en hardware VPS estÃ¡ndar sin requisitos de GPU â€” la aceleraciÃ³n de GPU es compatible cuando estÃ¡ disponible pero nunca es obligatoria.
Sin costos de Token
Inferencia ilimitada sin precios por solicitud, cuotas de uso o facturaciÃ³n â€” tu Ãºnico costo es el VPS que lo ejecuta.
Â¿Por quÃ© ejecutar LocalAI en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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