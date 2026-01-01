Local Deep Research es un asistente de investigación de IA de código abierto con más de 7,200 estrellas en GitHub que ejecuta flujos de trabajo de investigación de varios pasos en tu propia infraestructura. Planifica consultas, recopila fuentes de toda la web, da seguimiento a las lagunas y produce informes citados — el mismo patrón que los productos comerciales de investigación profunda, pero con control total sobre qué modelo y qué motores de búsqueda realizan el trabajo.

Esta implementación conecta Local Deep Research a tu proveedor de LLM en la nube preferido — OpenRouter, OpenAI, Anthropic o cualquier punto final compatible con OpenAI — y se envía con SearXNG como un backend de búsqueda que respeta la privacidad, para que las consultas de investigación y las fuentes agregadas permanezcan en tu VPS mientras la inferencia del modelo se ejecuta contra el proveedor de vanguardia de tu elección.