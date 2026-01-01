Hasta un 69% de descuento en Littlelink-Server

Implementa Littlelink-Server con instalaciĂłn de un solo clic.

Alternativa a Linktree sin estado y autoalojada para pĂˇginas de biografĂ­a de creadores con docenas de botones de marcas sociales integrados.

Lanza tu aplicaciĂłn al instante
Backups automĂˇticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
Elegir plan
GarantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as
Implementa Littlelink-Server con instalaciĂłn de un solo clic.

Elige un plan VPS para Littlelink-Server

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂşcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĂˇs vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂşcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂşcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĂşcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂşcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĂˇs vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂşcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂşcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĂşcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rĂˇpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂşblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĂ±o
Administrador de Docker
Acceso rĂˇpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂşblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĂ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

Todo lo que puedes crear con Littlelink-Server

Littlelink-Server es un servicio de enlace en la biografĂ­a ligero, de cĂłdigo abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Renderiza una Ăşnica pĂˇgina de destino que agrupa todos tus enlaces importantes - perfiles sociales, canales de contenido, correo electrĂłnico, pĂˇginas de donaciĂłn - detrĂˇs de una URL corta que puedes poner en cualquier biografĂ­a.

Debido a que toda la pĂˇgina se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administraciĂłn ni precios por usuario. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el trĂˇfico de visitantes, la marca y los anĂˇlisis en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Littlelink-Server

Contenedor sin estado

No se requiere base de datos ni almacenamiento persistente: toda la pĂˇgina se renderiza a partir de variables de entorno, lo que hace que las implementaciones sean rĂˇpidas y desechables.

150+ botones de marca

Incluye botones nativos y reconocibles para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, y mĂˇs de cien servicios adicionales listos para usar.

Temas claros y oscuros

Elige entre modos de presentaciĂłn claros y oscuros integrados para que coincida con tu marca personal sin escribir CSS personalizado.

Orden personalizada de los botones

Reordena quĂ© enlaces aparecen primero usando una lista simple separada por comas, para que los destinos mĂˇs importantes permanezcan en la parte superior de la pĂˇgina.

Metadatos de Open Graph

Incluye etiquetas configurables de Open Graph y Twitter Card para que las previsualizaciones en plataformas sociales muestren tu avatar, nombre y biografĂ­a de forma clara.

AnalĂ­ticas de Umami opcionales

Se integra con Umami autoalojado para rastrear clics en enlaces de forma privada sin cookies de terceros o rastreadores externos.

ÂżPor quĂ© ejecutar Littlelink-Server en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĂłn de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĂşblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĂ©rica, Europa, Asia y SudamĂ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

ÂˇEstoy increĂ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĂłn. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĂ©cnico ha sido rĂˇpido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĂ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ÂˇEnhorabuena! đźš€

Noel
Noel

ÂˇPor fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĂ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĂ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĂ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĂłn de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĂ­ble. Siempre funciona, es rĂˇpido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as

PruĂ©balo sin riesgos con nuestra garantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as. Puedes consultar nuestra PolĂ­tica de reembolsos para saber mĂˇs.

Empezar

Explora mĂˇs aplicaciones para implementar

Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced

Servidor de sincronizaciĂłn de Anki autoalojado con soporte multiusuario, copias de seguridad y panel de control web

Desplegar
Blender

Blender

Herramienta de modelado, animaciĂłn y renderizado 3D accesible desde el navegador

Desplegar
CommaFeed

CommaFeed

Lector de RSS autoalojado inspirado en Google Reader con atajos de teclado y aplicaciones mĂłviles

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĂłn sobre cĂłmo interactĂşas con Ă©l, asĂ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĂłn, personalizaciĂłn y anĂˇlisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĂ­tica de cookies.