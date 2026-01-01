Littlelink-Server es un servicio de enlace en la biografĂ­a ligero, de cĂłdigo abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Renderiza una Ăşnica pĂˇgina de destino que agrupa todos tus enlaces importantes - perfiles sociales, canales de contenido, correo electrĂłnico, pĂˇginas de donaciĂłn - detrĂˇs de una URL corta que puedes poner en cualquier biografĂ­a.

Debido a que toda la pĂˇgina se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administraciĂłn ni precios por usuario. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el trĂˇfico de visitantes, la marca y los anĂˇlisis en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.