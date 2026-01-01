Implementa Littlelink-Server con instalaciĂłn de un solo clic.
Alternativa a Linktree sin estado y autoalojada para pĂˇginas de biografĂa de creadores con docenas de botones de marcas sociales integrados.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Littlelink-Server
Littlelink-Server es un servicio de enlace en la biografĂa ligero, de cĂłdigo abierto y sin estado, creado como una alternativa autoalojada a Linktree. Renderiza una Ăşnica pĂˇgina de destino que agrupa todos tus enlaces importantes - perfiles sociales, canales de contenido, correo electrĂłnico, pĂˇginas de donaciĂłn - detrĂˇs de una URL corta que puedes poner en cualquier biografĂa.
Debido a que toda la pĂˇgina se genera a partir de variables de entorno, no hay base de datos, panel de administraciĂłn ni precios por usuario. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene el trĂˇfico de visitantes, la marca y los anĂˇlisis en una infraestructura que controlas, con la propiedad total del dominio y cero datos compartidos con una plataforma de terceros.
Funciones clave de Littlelink-Server
Contenedor sin estado
No se requiere base de datos ni almacenamiento persistente: toda la pĂˇgina se renderiza a partir de variables de entorno, lo que hace que las implementaciones sean rĂˇpidas y desechables.
150+ botones de marca
Incluye botones nativos y reconocibles para GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, y mĂˇs de cien servicios adicionales listos para usar.
Temas claros y oscuros
Elige entre modos de presentaciĂłn claros y oscuros integrados para que coincida con tu marca personal sin escribir CSS personalizado.
Orden personalizada de los botones
Reordena quĂ© enlaces aparecen primero usando una lista simple separada por comas, para que los destinos mĂˇs importantes permanezcan en la parte superior de la pĂˇgina.
Metadatos de Open Graph
Incluye etiquetas configurables de Open Graph y Twitter Card para que las previsualizaciones en plataformas sociales muestren tu avatar, nombre y biografĂa de forma clara.
AnalĂticas de Umami opcionales
Se integra con Umami autoalojado para rastrear clics en enlaces de forma privada sin cookies de terceros o rastreadores externos.
ÂżPor quĂ© ejecutar Littlelink-Server en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĂşltiples contenedores Docker desde un Ăşnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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