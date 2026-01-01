LiteLLM es una pasarela de IA de código abierto que proporciona a cada LLM la misma API compatible con OpenAI, para que tus aplicaciones puedan alternar entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock y más de 100 proveedores sin cambios en el código. Gestiona el equilibrio de carga, la conmutación por error automática, la gestión de claves API virtuales, el seguimiento de gastos y la limitación de velocidad desde una única interfaz de administración.

El autoalojamiento de LiteLLM mantiene tus claves API y datos de uso dentro de tu propia infraestructura, elimina la limitación y los topes de velocidad de los servicios de proxy compartidos, y proporciona a tu equipo un plano de control central para todo el uso de LLM — esencial para las organizaciones que gestionan los costos de IA y el cumplimiento a escala.