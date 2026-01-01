Implementa Linkwarden con instalación de un solo clic.
Gestor de marcadores colaborativo que archiva capturas completas de páginas web para que los enlaces guardados nunca se pierdan.
Elige un plan VPS para Linkwarden
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Linkwarden
Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado que resuelve la caducidad de enlaces archivando automáticamente instantáneas de páginas completas — incluyendo imágenes y formato — en el momento en que guardas un enlace. Tus marcadores permanecen legibles años después, sin importar lo que le suceda a la URL original. Las colecciones, etiquetas, resaltados y anotaciones te permiten construir bases de conocimiento estructuradas en lugar de listas planas de enlaces.
Alojar Linkwarden por tu cuenta te da archivado ilimitado, limitado solo por el almacenamiento de tu VPS, privacidad total sobre tus patrones de navegación y ningún riesgo de perder años de marcadores curados debido a que un servicio en la nube cierre o cambie su modelo de precios.
Funciones clave de Linkwarden
Archivado de página completa
Captura automáticamente instantáneas completas de la página con imágenes para que el contenido guardado en favoritos se conserve incluso cuando los sitios originales dejan de estar disponibles.
Colecciones & Etiquetas
Organiza marcadores en colecciones con nombre con etiquetas y anotaciones personalizadas para bases de conocimiento estructuradas y con capacidad de búsqueda.
Colaboración multiusuario
Comparte colecciones con tus compañeros de equipo y controla el acceso con permisos por usuario para la investigación en equipo y el intercambio de conocimientos.
Búsqueda de texto completo
Busca en el contenido de páginas archivadas, títulos, descripciones y anotaciones para encontrar cualquier cosa en tu colección al instante.
Extensiones del navegador
Guarda páginas directamente desde Chrome o Firefox con un solo clic, con la extensión capturando el contenido antes de que desaparezca.
¿Por qué ejecutar Linkwarden en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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