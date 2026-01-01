Linkwarden es un gestor de marcadores autoalojado que resuelve la caducidad de enlaces archivando automáticamente instantáneas de páginas completas — incluyendo imágenes y formato — en el momento en que guardas un enlace. Tus marcadores permanecen legibles años después, sin importar lo que le suceda a la URL original. Las colecciones, etiquetas, resaltados y anotaciones te permiten construir bases de conocimiento estructuradas en lugar de listas planas de enlaces.

Alojar Linkwarden por tu cuenta te da archivado ilimitado, limitado solo por el almacenamiento de tu VPS, privacidad total sobre tus patrones de navegación y ningún riesgo de perder años de marcadores curados debido a que un servicio en la nube cierre o cambie su modelo de precios.