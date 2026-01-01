Linkding es un gestor de marcadores autoalojado, optimizado y diseñado para la velocidad y la simplicidad. Extrae automáticamente los títulos y descripciones de las páginas cuando guardas un enlace, es compatible con el etiquetado jerárquico y ofrece una potente búsqueda de texto completo en toda tu colección. Su interfaz limpia mantiene el enfoque en tus marcadores en lugar de en la herramienta en sí.

Alojar Linkding en tu propio VPS mantiene tus hábitos de navegación e intereses de investigación completamente privados, sin anuncios, sin seguimiento y sin acceso de terceros. Un único contenedor ligero con almacenamiento SQLite significa un uso mínimo de recursos y un mantenimiento sencillo.