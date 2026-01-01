Hasta un 69% de descuento en LightRAG

Despliega LightRAG con un solo clic.

Marco sencillo y rápido de generación aumentada por recuperación que combina la búsqueda vectorial con grafos de conocimiento para el análisis de documentos complejos.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega LightRAG con un solo clic.

Elige un plan VPS para LightRAG

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con LightRAG

LightRAG es un framework ligero de generación aumentada por recuperación diseñado para analizar documentos complejos en dominios como el derecho, la atención médica y las finanzas. Cierra la brecha entre el RAG basado en vectores y el RAG basado en grafos al gestionar grafos de conocimiento y embeddings vectoriales juntos en una única arquitectura de doble nivel, reduciendo drásticamente las llamadas a LLM requeridas tanto en el tiempo de indexación como en el de consulta en comparación con las implementaciones de GraphRAG basadas en informes de la comunidad.

Alojar LightRAG en tu propio VPS mantiene tus documentos, embeddings y grafo de conocimiento completamente bajo tu control. Conéctate a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic o cualquier endpoint compatible con OpenAI, y actualiza las bases de conocimiento de forma incremental sin reconstruir el índice global — para que los datos dinámicos se mantengan actualizados sin costos de reprocesamiento exorbitantes.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LightRAG

Recuperación de doble nivel

Las incrustaciones vectoriales y las entidades de grafos de conocimiento se combinan en un solo pipeline, superando la búsqueda vectorial plana en el razonamiento entre documentos y manteniendo bajos los costos de indexación.

Actualizaciones incrementales de conocimiento

Los nuevos documentos se fusionan con el grafo existente sin reconstruir el índice global, por lo que los datos dinámicos se mantienen actualizados sin un reprocesamiento costoso.

Soporte para proveedores Multi-LLM

Conéctese a OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock o cualquier punto final compatible con OpenAI sin reescribir las indicaciones o reindexar sus documentos.

Cinco modos de consulta

Cambia entre estrategias de recuperación Naive, Local, Global, Híbrida y Mixta para hacer coincidir la complejidad de la consulta con los requisitos de latencia y costo.

UI web integrada

Panel de control basado en navegador para la ingesta de documentos, la ejecución de consultas y la visualización interactiva del grafo de conocimiento generado.

API REST para integraciones

Los endpoints REST autenticados le permiten integrar LightRAG en aplicaciones existentes y automatizar los flujos de ingesta de documentos.

¿Por qué ejecutar LightRAG en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

9router

9router

Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM

Desplegar
Agent Zero

Agent Zero

Marco de agentes de IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente

Desplegar
Dify

Dify

Plataforma de código abierto para construir aplicaciones LLM con RAG, agentes y flujos de trabajo

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.