LibreSpeed es una prueba de velocidad HTML5 ligera y de cÃ³digo abierto que mide la descarga, la carga, el ping y la fluctuaciÃ³n directamente en el navegador. A diferencia de los sitios comerciales de prueba de velocidad, se ejecuta completamente en la infraestructura que usted controla, por lo que puede publicar una prueba de velocidad privada para su equipo, ISP o clientes sin enviar trÃ¡fico a travÃ©s de servidores de mediciÃ³n de terceros.

Alojar LibreSpeed en un VPS le proporciona mediciones precisas y repetibles contra un servidor en el que confÃ­a, con una base de datos de resultados por prueba que le permite comparar la calidad de la conexiÃ³n a lo largo del tiempo. Las pruebas funcionan en cualquier navegador moderno de escritorio o mÃ³vil sin necesidad de instalaciÃ³n ni de una aplicaciÃ³n cliente.