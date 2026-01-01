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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con LibreSpeed

LibreSpeed es una prueba de velocidad HTML5 ligera y de cÃ³digo abierto que mide la descarga, la carga, el ping y la fluctuaciÃ³n directamente en el navegador. A diferencia de los sitios comerciales de prueba de velocidad, se ejecuta completamente en la infraestructura que usted controla, por lo que puede publicar una prueba de velocidad privada para su equipo, ISP o clientes sin enviar trÃ¡fico a travÃ©s de servidores de mediciÃ³n de terceros.

Alojar LibreSpeed en un VPS le proporciona mediciones precisas y repetibles contra un servidor en el que confÃ­a, con una base de datos de resultados por prueba que le permite comparar la calidad de la conexiÃ³n a lo largo del tiempo. Las pruebas funcionan en cualquier navegador moderno de escritorio o mÃ³vil sin necesidad de instalaciÃ³n ni de una aplicaciÃ³n cliente.

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Funciones clave de LibreSpeed

Prueba de navegador sin instalaciÃ³n

HTML5 y JavaScript puros â€” se ejecuta en cualquier navegador moderno en computadoras de escritorio o dispositivos mÃ³viles, sin necesidad de Flash, Java o descargas.

Descargar, subir, ping, jitter

Reporta las cuatro mÃ©tricas estÃ¡ndar con duraciÃ³n de prueba configurable y recuentos de conexiones concurrentes para resultados precisos.

Base de datos de resultados

El backend integrado de SQLite o MySQL almacena cada ejecuciÃ³n de prueba con marca de tiempo, IP y proveedor de servicios de internet (ISP) para que puedas rastrear los cambios a lo largo del tiempo.

Marca personalizable

Edita el HTML del front-end, cambia el logotipo y aplica tu propio tema para lanzar una prueba de velocidad completamente personalizada para tu organizaciÃ³n.

BÃºsqueda de IP e ISP

La integraciÃ³n opcional de ipinfo.io enriquece cada resultado con el ISP, la organizaciÃ³n y la ubicaciÃ³n aproximada del visitante.

Â¿Por quÃ© ejecutar LibreSpeed en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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