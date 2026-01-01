Despliega LibreNMS con un solo clic.
Sistema de monitoreo de red impulsado por la comunidad, con autodetecciÃ³n y amplio soporte SNMP para miles de modelos de dispositivos.
Elige un plan VPS para LibreNMS
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con LibreNMS
LibreNMS es un sistema de monitoreo de red con todas las funciones y licencia GPL que auto-descubre toda su infraestructura a travÃ©s de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP. Soporta miles de modelos de dispositivos de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet y muchos mÃ¡s de forma predeterminada, ofreciÃ©ndole grÃ¡ficos de trÃ¡fico por puerto, alertas y mapeo de topologÃa sin tarifas de licencia por dispositivo.
Alojar LibreNMS en su propio VPS mantiene la telemetrÃa de infraestructura sensible en hardware que usted controla, sin huella de agente en los dispositivos monitoreados. Esta implementaciÃ³n agrupa LibreNMS con MariaDB, Redis y un contenedor de despachador de sondeo dedicado para que el sondeo y las alertas sigan funcionando de manera confiable junto con la interfaz de usuario web.
Funciones clave de LibreNMS
Autodescubrimiento SNMP
Descubre automÃ¡ticamente dispositivos y sus interfaces a travÃ©s de SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP y ARP sin trabajo de inventario manual.
Amplia compatibilidad con dispositivos
Incluye soporte para miles de modelos de dispositivos de red, servidor e IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet y muchos mÃ¡s.
Alertas y notificaciones
Define reglas con alertas con plantillas y envÃalas a travÃ©s de correo electrÃ³nico, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhooks y mÃ¡s de 80 transportes.
FacturaciÃ³n y ancho de banda
Rastree el trÃ¡fico por puerto con informes de facturaciÃ³n del percentil 95 para circuitos e interfaces de cliente, ideal para ISPs y proveedores de servicios gestionados.
API e integraciones
API REST completa ademÃ¡s de integraciones de primer nivel con Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping y mapas basados en OpenStreetMap.
Sondeo distribuido
El servicio de despachador distribuye el sondeo entre mÃºltiples contenedores de trabajo, manteniendo la capacidad de respuesta de redes grandes sin perder intervalos.
Â¿Por quÃ© ejecutar LibreNMS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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