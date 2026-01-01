Hasta un 69% de descuento en LibreChat

Despliega LibreChat con un solo clic.

Plataforma de chat de IA de cĂłdigo abierto que proporciona una interfaz unificada para OpenAI, Anthropic, Google Gemini y modelos locales.

Lanza tu aplicaciĂłn al instante
Backups automĂĄticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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GarantĂ­a de reembolso de 30 dĂ­as
Despliega LibreChat con un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂșcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂșcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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KVM 4
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MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂșcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
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MXN420.99/mes
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400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
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KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĂșcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĂĄs vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĂșcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĂșcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 aĂ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĂșcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rĂĄpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂșblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĂ±o
Administrador de Docker
Acceso rĂĄpido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĂșblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 aĂ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

Todo lo que puedes crear con LibreChat

LibreChat es una alternativa autoalojada a ChatGPT con mĂĄs de 15,000 estrellas en GitHub que te ofrece una interfaz Ășnica y pulida para interactuar con mĂșltiples proveedores de IA. Es compatible con los modelos GPT de OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI y modelos alojados localmente a travĂ©s de Ollama, todo desde una sola implementaciĂłn, sin tener que cambiar entre diferentes paneles de control de proveedores.

Esta plantilla agrupa la pila completa de LibreChat: MongoDB para el almacenamiento de conversaciones, MeiliSearch para la bĂșsqueda de texto completo en el historial de chat y una base de datos vectorial PostgreSQL para consultas de documentos RAG. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles en tu infraestructura, al tiempo que te da control total sobre las claves API, el acceso de usuarios y la gestiĂłn de costos.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de LibreChat

Acceso a IA Multi-proveedor

Conecta modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI y Ollama locales y alterna entre ellos en una sola sesiĂłn de chat.

Consultas de Documentos RAG

Carga documentos y consĂșltalos con cualquier modelo de IA conectado utilizando la canalizaciĂłn de recuperaciĂłn integrada impulsada por pgvector.

BĂșsqueda de Conversaciones

Encuentra tus chats anteriores al instante con la bĂșsqueda de texto completo impulsada por MeiliSearch en todo tu historial de conversaciones.

AdministraciĂłn de usuarios

Registrar mĂșltiples usuarios con inicio de sesiĂłn por correo electrĂłnico/contraseĂ±a, gestionar el acceso a claves API de forma centralizada y rastrear el consumo de tokens por usuario.

Privacidad completa

Todas las conversaciones de IA y los documentos cargados permanecen en tu VPS â sin recopilaciĂłn de datos de terceros mĂĄs allĂĄ de las API del proveedor de IA que elijas.

ÂżPor quĂ© ejecutar LibreChat en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂșltiples contenedores Docker desde un Ășnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĂłn al instante con una configuraciĂłn ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĂłn DDoS y monitorizaciĂłn continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĂșltiples contenedores Docker desde un Ășnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĂłn de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĂșblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĂ©rica, Europa, Asia y SudamĂ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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