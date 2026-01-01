LibreBooking es una bifurcaciÃ³n impulsada por la comunidad de Booked Scheduler que convierte cualquier navegador web en un mostrador de reservas de autoservicio para salas, vehÃ­culos, equipos de laboratorio, instalaciones deportivas o cualquier otro recurso compartido. Las vistas de disponibilidad estilo calendario, las reservas recurrentes, los flujos de trabajo de aprobaciÃ³n y las cuotas permiten a las organizaciones reemplazar las hojas de cÃ¡lculo y las bandejas de entrada compartidas con un sistema de reservas estructurado.

Alojar LibreBooking en tu propio VPS mantiene los datos de reserva, los detalles de contacto de los miembros y el historial de uso completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de calendarios SaaS de terceros. La base de datos MariaDB incluida persiste cada reserva, grupo y definiciÃ³n de accesorio a travÃ©s de los reinicios.