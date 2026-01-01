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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Letta

Letta es un framework de cÃ³digo abierto para crear agentes de IA con memoria a largo plazo, lo que les permite aprender de las conversaciones y mejorar con el tiempo. A diferencia de los chatbots sin estado, los agentes de Letta mantienen bloques de memoria que persisten entre sesiones, recuerdan las preferencias del usuario y adaptan su comportamiento basÃ¡ndose en la experiencia acumulada.

Autoalojar Letta en tu VPS te da control total sobre los datos y la memoria del agente, elimina los costos de API por solicitud para la gestiÃ³n de memoria y te permite integrar cualquier proveedor de LLM â€” desde OpenAI y Anthropic hasta modelos Ollama alojados localmente â€” sin dependencia de un proveedor.

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Funciones clave de Letta

Memoria persistente del agente

Los agentes retienen el contexto entre sesiones utilizando bloques de memoria estructurados, por lo que nunca olvidan conversaciones pasadas o las preferencias del usuario.

Soporte multiproveedor de LLM

ConÃ©ctate a OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama y mÃ¡s â€” cambia de modelos sin modificar la lÃ³gica de tu agente.

REST API y SDKs

API REST completa con SDKs de Python y TypeScript para integrar agentes con estado en cualquier aplicaciÃ³n o flujo de trabajo.

OrquestaciÃ³n multiagente

Cree pipelines complejos con comunicaciÃ³n de agente a agente, memoria compartida y ejecuciÃ³n coordinada de tareas.

EjecuciÃ³n de herramienta

Los agentes pueden llamar a herramientas personalizadas y ejecutar cÃ³digo en entornos aislados para actuar en el mundo real.

AutoediciÃ³n de memoria

Los agentes actualizan sus propios bloques de memoria en tiempo real, permitiendo una mejora continua y un comportamiento adaptativo.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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