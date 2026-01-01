Despliega Langfuse con instalación de un solo clic.
Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para rastrear, evaluar y mejorar aplicaciones de IA en producción.
Elige un plan VPS para Langfuse
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Langfuse
Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que brinda a los equipos visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura rastros detallados de cada llamada de LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita la depuración de fallas, la medición de la latencia y la comprensión de los costos en toda su cadena de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDK directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente todos los marcos de IA y proveedores de modelos.
El autoalojamiento de Langfuse mantiene todos los datos de su aplicación —indicaciones, entradas de modelo, salidas y resultados de evaluación— en la infraestructura que usted controla. Esto es importante cuando sus aplicaciones de IA manejan documentos confidenciales, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de su entorno.
Funciones clave de Langfuse
Rastreo Distribuido
Captura el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, uso de herramientas, recuperación y paso de agente para identificar fallas y cuellos de botella de latencia.
Gestión de Prompts
Versiona y colabora en prompts en un solo lugar, con almacenamiento en caché del lado del servidor para minimizar la latencia del modelo en todas las implementaciones.
Flujos de evaluación
Califique las respuestas utilizando un LLM como juez, la retroalimentación del usuario o el etiquetado manual para medir sistemáticamente y mejorar la calidad de la salida.
Gestión de Conjuntos de Datos
Cree conjuntos de pruebas y puntos de referencia a partir de rastros de producción para validar cambios antes de implementar indicaciones o modelos actualizados.
Laboratorio de LLM
Pruebe y compare interactivamente configuraciones de prompts contra cualquier modelo compatible sin tocar el código de la aplicación.
Integraciones de Marco
Integraciones nativas con LangChain, LlamaIndex, Haystack, y más de 100 LLM a través de LiteLLM para instrumentación de fácil integración.
¿Por qué ejecutar Langfuse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora más aplicaciones para implementar
9router
Proxy de enrutamiento de API de IA con optimización de tokens para más de 40 proveedores de LLM
Agent Zero
Marco de agentes de IA de código abierto con cooperación multiagente y memoria persistente