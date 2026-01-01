Langflow es una plataforma de cĆ³digo abierto de bajo cĆ³digo que permite a desarrolladores y equipos crear aplicaciones impulsadas por IA a travĆ©s de un lienzo visual. Conecta LLMs, bases de datos vectoriales, APIs y fuentes de datos arrastrando y soltando componentes, sin necesidad de cĆ³digo repetitivo. Es compatible con OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini y modelos alojados localmente, lo que facilita la creaciĆ³n de chatbots, pipelines RAG y flujos de trabajo multiagente.

Alojar Langflow en tu propio VPS mantiene los flujos de trabajo de IA y los datos de conversaciĆ³n en una infraestructura que controlas, eliminando la dependencia de un proveedor y asegurando que los documentos sensibles procesados a travĆ©s de pipelines RAG nunca salgan de tu entorno. Esta plantilla incluye PostgreSQL para la persistencia confiable de flujos, usuarios y el estado de la aplicaciĆ³n.