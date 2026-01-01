Implementa Lago con un solo clic.
Plataforma de código abierto de medición y facturación basada en el uso para empresas de SaaS, fintech e infraestructura.
Elige un plan VPS para Lago
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Lago
Lago es una plataforma de medición y facturación de código abierto diseñada para empresas de SaaS, fintech e infraestructura que necesitan precios flexibles basados en el uso. Proporciona ingesta de eventos en tiempo real, gestión de suscripciones, generación de facturas y una API priorizando al desarrollador para soportar modelos de precios complejos, desde planes por asiento hasta niveles escalonados, por paquete y por porcentaje.
Alojar Lago en tu propio VPS mantiene cada evento de cliente, factura y regla de precios bajo tu control directo, elimina las tarifas por transacción cobradas por las herramientas de facturación alojadas y te permite adaptar las integraciones y la retención de datos a tus requisitos específicos de cumplimiento y de producto.
Funciones clave de Lago
Facturación basada en el uso
Cobre por llamada a la API, asiento, GB o cualquier métrica sin construir una infraestructura de facturación personalizada desde cero.
Medición en tiempo real
Ingiere los eventos del cliente a medida que ocurren y muestra datos de uso precisos para facturas y paneles de control.
Modelos de precios flexibles
Combine niveles fijos, escalonados, por paquete y porcentuales dentro de un solo plan para modelar cualquier estrategia de precios.
Generación de facturas
Genera y exporta facturas PDF automáticamente basadas en períodos de suscripción y uso medido.
API con enfoque en el desarrollador
Integra la facturación en tu producto a través de una API REST limpia y webhooks en lugar de interfaces de usuario alojadas.
¿Por qué ejecutar Lago en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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