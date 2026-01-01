Label Studio es la plataforma de etiquetado de datos de código abierto más popular, con más de 27,000 estrellas en GitHub, que soporta la anotación en cada tipo de datos principal — texto, imágenes, audio, video, HTML, series de tiempo y combinaciones multimodales. Los equipos lo utilizan para construir conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad con plantillas de etiquetado personalizables, anotación asistida por ML y métricas de acuerdo entre anotadores.

Alojar Label Studio en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento sensibles — imágenes médicas, documentos financieros, contenido empresarial propietario — completamente dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario o por anotación. Esta implementación combina Label Studio con PostgreSQL 16 para un almacenamiento confiable de proyectos y anotaciones.