Despliega Kotaemon con instalaciÃ³n de un solo clic.
Chatbot de preguntas y respuestas de documentos de cÃ³digo abierto para chatear con tus archivos usando cualquier proveedor de LLM.
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Todo lo que puedes crear con Kotaemon
Kotaemon es una herramienta limpia y personalizable de preguntas y respuestas de documentos basada en RAG que se conecta al LLM de tu elecciÃ³n â€” desde OpenAI y Azure hasta una instancia de Ollama autoalojada. Sube archivos PDF, documentos de Word, hojas de cÃ¡lculo e imÃ¡genes, luego haz preguntas y recibe respuestas respaldadas por citas exactas del material fuente.
A diferencia de los servicios de IA de documentos basados en la nube, el autoalojamiento de Kotaemon mantiene tus archivos privados en tu propio VPS. La variante de imagen completa en esta plantilla aÃ±ade OCR de Tesseract, anÃ¡lisis de formato de LibreOffice y manejo de documentos multimodales, lo que la hace adecuada para archivos PDF escaneados, archivos de Office y documentos con muchas imÃ¡genes.
Funciones clave de Kotaemon
Soporte Multi-LLM
ConÃ©ctate a OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral, o a cualquier modelo local alojado en Ollama sin migrar tus documentos o historial de chat.
Respuestas respaldadas por citas
Cada respuesta se vincula con los pasajes exactos en sus documentos fuente para que pueda verificar las afirmaciones y rastrear la informaciÃ³n directamente.
OCR y anÃ¡lisis de Office
Tesseract OCR, LibreOffice y ffmpeg se incluyen para procesar PDFs escaneados, archivos de Word y PowerPoint, y documentos basados en imÃ¡genes de forma nativa.
RecuperaciÃ³n de GraphRAG
Los backends opcionales de GraphRAG y LightRAG mejoran la precisiÃ³n de la recuperaciÃ³n para conjuntos de documentos grandes o con referencias cruzadas densas.
Acceso multiusuario
La gestiÃ³n de usuarios integrada permite que cada miembro del equipo mantenga colecciones de documentos privados bajo una Ãºnica implementaciÃ³n compartida.
Â¿Por quÃ© ejecutar Kotaemon en Hostinger?
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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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