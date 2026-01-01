Kotaemon es una herramienta limpia y personalizable de preguntas y respuestas de documentos basada en RAG que se conecta al LLM de tu elecciÃ³n â€” desde OpenAI y Azure hasta una instancia de Ollama autoalojada. Sube archivos PDF, documentos de Word, hojas de cÃ¡lculo e imÃ¡genes, luego haz preguntas y recibe respuestas respaldadas por citas exactas del material fuente.

A diferencia de los servicios de IA de documentos basados en la nube, el autoalojamiento de Kotaemon mantiene tus archivos privados en tu propio VPS. La variante de imagen completa en esta plantilla aÃ±ade OCR de Tesseract, anÃ¡lisis de formato de LibreOffice y manejo de documentos multimodales, lo que la hace adecuada para archivos PDF escaneados, archivos de Office y documentos con muchas imÃ¡genes.