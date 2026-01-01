Implementa Koillection con instalación en un solo clic.
Gestor de colecciones autoalojado para organizar y catalogar cualquier tipo de colección física o digital.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Koillection
Koillection es una aplicación de gestión de colecciones autoalojada que te permite catalogar cualquier cosa —libros, discos de vinilo, videojuegos, estampillas, tarjetas coleccionables o cualquier otra colección que mantengas. A diferencia de los servicios de catalogación basados en la nube, Koillection se ejecuta completamente en tu propio servidor, manteniendo los datos de tu colección privados y bajo tu control total.
Construido sobre Symfony con una interfaz limpia y responsiva, Koillection soporta campos de metadatos personalizados y raspadores web, para que puedas enriquecer los artículos con la información exacta que importa para tu tipo de colección. Una API REST completa permite la integración con herramientas externas, y el soporte multilingüe cubre más de 11 idiomas de forma predeterminada.
Funciones clave de Koillection
Cualquier tipo de colección
Cataloga libros, juegos, vinilos, estampillas o cualquier otro coleccionable sin estar limitado a plantillas preestablecidas.
Campos de metadatos personalizados
Define los campos exactos y la estructura de datos que se adapte a tu colección en lugar de adaptarte a un esquema genérico.
Soporte para raspador web
Extrae automáticamente metadatos de sitios web externos para enriquecer tus elementos con portadas, descripciones y detalles.
Acceso a REST API
Exponga los datos de su colección a través de una API REST completa, lo que permite la integración con aplicaciones personalizadas o flujos de trabajo de automatización.
Interfaz multilenguaje
Usa Koillection en tu propio idioma — se admiten más de 11 idiomas con cobertura completa en inglés y francés.
¿Por qué ejecutar Koillection en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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