Implementa Kimai con una instalación de un solo clic.
Plataforma de seguimiento de tiempo gratuita y de código abierto para freelancers, agencias y equipos para registrar horas facturables y generar facturas.
Elige un plan VPS para Kimai
Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con Kimai
Kimai es una aplicación de seguimiento de tiempo de código abierto madura que ofrece a freelancers, agencias y empresas una forma fiable de registrar horas facturables, gestionar proyectos de clientes y generar facturas precisas. Con una interfaz web limpia, soporte multiusuario y permisos basados en roles, se adapta desde un desarrollador individual que registra su propio tiempo hasta una agencia que coordina a docenas de miembros del equipo en múltiples clientes.
A diferencia de las herramientas de seguimiento de tiempo SaaS que cobran por usuario, autoalojar Kimai en tu propio VPS significa que no hay costos de suscripción recurrentes y una propiedad completa de tus registros de tiempo y datos de facturación. Esta plantilla incluye MySQL para un almacenamiento duradero y listo para producción.
Funciones clave de Kimai
Seguimiento de Horas Facturables
Inicia y detén temporizadores o ingresa horas manualmente para cualquier cliente, proyecto o actividad para obtener registros de facturación precisos.
Generación de Facturas
Crea facturas directamente desde las entradas de tiempo registradas sin exportar a una herramienta separada.
Reportes Detallados
Filtra los informes por usuario, proyecto, cliente o rango de fechas para entender la utilización y apoyar la facturación del cliente.
Extensibilidad de Plugins
Extiende Kimai con plugins de la comunidad para flujos de trabajo personalizados, integraciones y formatos de exportación adicionales.
¿Por qué ejecutar Kimai en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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