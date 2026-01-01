Kener es un sistema de página de estado de código abierto construido con SvelteKit que permite a los equipos monitorear servicios y comunicar interrupciones de manera transparente. Soporta múltiples tipos de monitoreo — puntos finales HTTP/API, TCP, DNS, certificados SSL, ping, consultas SQL, latidos (heartbeats) y servidores de juegos — cada uno rastreado y mostrado en una página de estado pública con historial de tiempo de actividad y gráficos de tiempo de respuesta.

Alojar Kener por tu cuenta en tu VPS mantiene todos los datos de monitoreo y el historial de incidentes bajo tu control. La instancia de Redis incluida maneja las colas de trabajo y el almacenamiento en caché, mientras que los datos de la aplicación se almacenan en SQLite por defecto — no se requiere una base de datos externa. El primer usuario en registrarse en la instancia se convierte en el administrador.