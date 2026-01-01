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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Joplin Server

Joplin Server es el backend de sincronizaciÃ³n autoalojado para la popular aplicaciÃ³n de toma de notas de cÃ³digo abierto Joplin. Proporciona un centro seguro y privado para sincronizar notas, tareas pendientes, libretas y archivos adjuntos en clientes de escritorio, mÃ³viles y de terminal â€” sin depender de servicios en la nube de terceros como Dropbox o OneDrive.

Alojar Joplin Server en tu propio VPS significa que tu base de conocimientos personal permanece completamente bajo tu control. TÃº estableces los lÃ­mites de almacenamiento, defines las polÃ­ticas de respaldo y eliges si habilitar el cifrado de extremo a extremo â€” sin tarifas de suscripciÃ³n, sin minerÃ­a de datos y sin dependencia de plataforma.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Joplin Server

SincronizaciÃ³n de notas privadas

Sincroniza notas, libretas y archivos adjuntos en todos tus dispositivos a travÃ©s de tu propio servidor, sin que ningÃºn servicio en la nube de terceros maneje tus datos.

Cifrado de extremo a extremo

Protege el contenido de las notas con cifrado del lado del cliente para que solo tÃº puedas leer tus notas â€” incluso el servidor nunca ve el texto sin cifrar.

Soporte multi-usuario

Crea cuentas separadas para miembros de la familia o colegas, cada uno con su propia colecciÃ³n de notas y cuotas de almacenamiento configurables.

Compartir notas

Comparta notas individuales o cuadernos con otros usuarios de Joplin Server y administre los permisos de acceso directamente desde las aplicaciones cliente.

Todas las Plataformas del Cliente

Conecta los clientes de Joplin en Windows, macOS, Linux, iOS y Android â€” cada dispositivo se sincroniza con el mismo servidor a travÃ©s del protocolo de sincronizaciÃ³n estÃ¡ndar de Joplin.

Â¿Por quÃ© ejecutar Joplin Server en Hostinger?

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