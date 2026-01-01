Joplin Server es el backend de sincronizaciÃ³n autoalojado para la popular aplicaciÃ³n de toma de notas de cÃ³digo abierto Joplin. Proporciona un centro seguro y privado para sincronizar notas, tareas pendientes, libretas y archivos adjuntos en clientes de escritorio, mÃ³viles y de terminal â€” sin depender de servicios en la nube de terceros como Dropbox o OneDrive.

Alojar Joplin Server en tu propio VPS significa que tu base de conocimientos personal permanece completamente bajo tu control. TÃº estableces los lÃ­mites de almacenamiento, defines las polÃ­ticas de respaldo y eliges si habilitar el cifrado de extremo a extremo â€” sin tarifas de suscripciÃ³n, sin minerÃ­a de datos y sin dependencia de plataforma.