Hasta un 69% de descuento en JobOps

Implementa JobOps con una instalación de un solo clic.

Pipeline de búsqueda de empleo autoalojado que busca en bolsas de trabajo, adapta currículums, califica la idoneidad y rastrea cada solicitud desde un solo panel de control.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa JobOps con una instalación de un solo clic.

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-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
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Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
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Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
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Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
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Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con JobOps

JobOps aplica los principios de DevOps a la búsqueda de empleo. Busca en LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna y más de 10 bolsas de trabajo adicionales desde una sola pantalla, califica cada resultado según tu perfil, genera un currículum adaptado al puesto y rastrea cada solicitud en un solo lugar. Deliberadamente no aplica automáticamente — los reclutadores pueden detectar envíos automatizados, por lo que JobOps te brinda la velocidad sin sacrificar la calidad.

El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu currículum, historial de búsqueda, tokens de seguimiento de Gmail y claves de proveedor de AI bajo tu control total en lugar de dentro de un SaaS de terceros. El pipeline almacena todos los datos localmente en SQLite junto con los PDFs generados, por lo que el registro completo de cada búsqueda y solicitud permanece en la infraestructura que posees.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de JobOps

Búsqueda multitablero

Rastrea más de 10 bolsas de trabajo, incluyendo LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe y Seek, desde una única interfaz de búsqueda.

Puntuación de ajuste de IA

Califica cada trabajo de 0 a 100 según tu perfil para que te enfoques solo en los puestos a los que vale la pena postularte en lugar de clasificar cientos manualmente.

Generación de CV personalizado

Reescribe tu CV automáticamente para cada puesto, expórtalo a un PDF pulido localmente o a través de una integración de Reactive Resume.

Bandeja de entrada de Gmail con seguimiento

Conecta Gmail y detecta automáticamente invitaciones a entrevistas, ofertas y rechazos para actualizar el estado de la solicitud sin hojas de cálculo.

Trae tu propia IA

Conecta OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, o cualquier punto final compatible con OpenAI como Ollama o LM Studio.

Revisiones de patrocinio de visa

Verifica el estado del patrocinio de visa del Reino Unido en los anuncios y muestra solo los puestos que coincidan con tus requisitos de autorización de trabajo.

¿Por qué ejecutar JobOps en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

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