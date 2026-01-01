Jaeger es un proyecto graduado de la CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, originalmente creado en Uber para monitorear miles de microservicios. Captura cÃ³mo se propagan las solicitudes a travÃ©s de su sistema, revelando dependencias de servicio, desgloses de tiempo, propagaciÃ³n de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementaciÃ³n es compatible con el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de forma predeterminada para la compatibilidad con las bibliotecas de instrumentaciÃ³n modernas.

El autoalojamiento de Jaeger mantiene los datos de rastreo â€”que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de la APIâ€” completamente en su propia infraestructura. Evita los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantiene un control total sobre la retenciÃ³n y el acceso, con costos predecibles que escalan con su VPS en lugar de con su volumen de trÃ¡fico.