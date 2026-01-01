Implementa InvenTree con instalaciÃ³n de un solo clic.
Sistema de gestiÃ³n de inventario y piezas de cÃ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciÃ³n de proveedores.
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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar
Todo lo que puedes crear con InvenTree
InvenTree es una plataforma web de gestiÃ³n de inventario y piezas, diseÃ±ada para equipos de ingenierÃa y fabricaciÃ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cÃ¡lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, catÃ¡logos de piezas, listas de materiales, informaciÃ³n de proveedores, Ã³rdenes de compra y Ã³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierÃa existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ã©l.
Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciÃ³n en una infraestructura que tÃº controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.
Funciones clave de InvenTree
Lista de materiales
Definir listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciÃ³n automÃ¡tica de existencias y cÃ¡lculos de faltantes para planificar la producciÃ³n con precisiÃ³n.
Seguimiento de inventario
Rastrea las cantidades de inventario en mÃºltiples ubicaciones de almacenamiento, con un historial completo de movimientos y alertas de bajo stock para cada pieza.
GestiÃ³n de proveedores
Adjunte enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mÃnimos de pedido para una comparaciÃ³n directa de adquisiciones.
Ã“rdenes de compra
Cree y dÃ© seguimiento a las Ã³rdenes de compra desde su creaciÃ³n hasta la entrega, con actualizaciones automÃ¡ticas de inventario cuando se reciben los envÃos entrantes.
API REST y plugins
Una API REST completa y un sistema de complementos conectan InvenTree a escÃ¡neres de cÃ³digos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciÃ³n personalizados.
Pedidos de ventas
Gestiona los pedidos de los clientes y asigna el inventario para su cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin necesidad de una herramienta de gestiÃ³n de pedidos separada.
Â¿Por quÃ© ejecutar InvenTree en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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