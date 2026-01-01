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Sistema de gestiÃ³n de inventario y piezas de cÃ³digo abierto para el seguimiento de existencias, listas de materiales e informaciÃ³n de proveedores.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con InvenTree

InvenTree es una plataforma web de gestiÃ³n de inventario y piezas, diseÃ±ada para equipos de ingenierÃ­a y fabricaciÃ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cÃ¡lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, catÃ¡logos de piezas, listas de materiales, informaciÃ³n de proveedores, Ã³rdenes de compra y Ã³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierÃ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ã©l.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciÃ³n en una infraestructura que tÃº controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.

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Funciones clave de InvenTree

Lista de materiales

Definir listas de materiales multinivel para ensamblajes complejos, con asignaciÃ³n automÃ¡tica de existencias y cÃ¡lculos de faltantes para planificar la producciÃ³n con precisiÃ³n.

Seguimiento de inventario

Rastrea las cantidades de inventario en mÃºltiples ubicaciones de almacenamiento, con un historial completo de movimientos y alertas de bajo stock para cada pieza.

GestiÃ³n de proveedores

Adjunte enlaces de proveedores y fabricantes a cada pieza, incluyendo niveles de precios, tiempos de entrega y mÃ­nimos de pedido para una comparaciÃ³n directa de adquisiciones.

Ã“rdenes de compra

Cree y dÃ© seguimiento a las Ã³rdenes de compra desde su creaciÃ³n hasta la entrega, con actualizaciones automÃ¡ticas de inventario cuando se reciben los envÃ­os entrantes.

API REST y plugins

Una API REST completa y un sistema de complementos conectan InvenTree a escÃ¡neres de cÃ³digos de barras, impresoras de etiquetas, sistemas ERP y flujos de trabajo de automatizaciÃ³n personalizados.

Pedidos de ventas

Gestiona los pedidos de los clientes y asigna el inventario para su cumplimiento, manteniendo las ventas y el inventario sincronizados sin necesidad de una herramienta de gestiÃ³n de pedidos separada.

Â¿Por quÃ© ejecutar InvenTree en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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