InvenTree es una plataforma web de gestiÃ³n de inventario y piezas, diseÃ±ada para equipos de ingenierÃ­a y fabricaciÃ³n. Reemplaza el seguimiento basado en hojas de cÃ¡lculo y las herramientas desconectadas con un sistema unificado que gestiona los niveles de existencias, catÃ¡logos de piezas, listas de materiales, informaciÃ³n de proveedores, Ã³rdenes de compra y Ã³rdenes de venta en un solo lugar. Construido con una API REST limpia y una arquitectura de plugins extensible, se integra en los flujos de trabajo de ingenierÃ­a existentes en lugar de obligar a los equipos a adaptarse a Ã©l.

Alojar InvenTree en tu propio VPS mantiene tu base de datos de piezas, precios de proveedores y listas de materiales de producciÃ³n en una infraestructura que tÃº controlas, lo cual es particularmente importante para proyectos de hardware y fabricantes que tratan los datos de abastecimiento de componentes como propietarios.