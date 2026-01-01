Hasta un 69% de descuento en Icinga 2

Despliega Icinga 2 con un solo clic.

Plataforma de monitoreo de código abierto para hosts, servicios y métricas con un potente DSL y API REST.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
MXN104.99/mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Icinga 2 con un solo clic.

Elige un plan VPS para Icinga 2

-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-66%
KVM 1
MXN308.99
MXN104.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 210.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-60%
KVM 2
MXN381.99
MXN150.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 273.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
MXN689.99
MXN210.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 525.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-67%
KVM 8
MXN1,260.99
MXN420.99/mes
Elegir plan
Se renueva a MXN 910.99/mes por 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Todo lo que puedes crear con Icinga 2

Icinga 2 es el sucesor moderno de Nagios, reescrito en C++ para un mejor rendimiento y construido alrededor de un potente DSL de configuración, una API REST nativa y módulos de características conectables. Verifica la disponibilidad de hosts, servicios, dispositivos de red y aplicaciones, calcula las transiciones de estado y los tiempos de inactividad, y activa notificaciones cuando algo falla — todo respaldado por los miles de plugins compatibles con Nagios existentes.

Esta plantilla agrupa Icinga 2 con Icinga DB, un demonio de sincronización respaldado por Redis, e Icinga Web 2 para que obtengas una pila de monitoreo completa con un panel moderno listo para usar. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene cada alerta, métrica e inventario de hosts en la infraestructura que controlas, sin precios por host ni dependencia de proveedor.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Icinga 2

Compatible con plugin de Nagios

Reutiliza todo el ecosistema de plugins de Nagios para que los scripts de verificación existentes para HTTP, SMTP, disco, CPU, bases de datos y certificados funcionen sin cambios.

Panel de control web moderno

Icinga Web 2 con el módulo Icinga DB ofrece una interfaz de usuario rápida para listas, filtros y detalles con modo oscuro, reconocimiento masivo y programación modal para tiempos de inactividad.

Potente DSL de configuración

Las reglas, plantillas y grupos de hosts le permiten definir el monitoreo para cientos de hosts en unas pocas líneas en lugar de repetir bloques por host.

REST API y eventos

La API REST completa para hosts, servicios, tiempos de inactividad, comentarios y reconocimientos impulsa la automatización, los paneles de control y las integraciones de ChatOps.

Sincronización de transmisión de Icinga DB

Un demonio de sincronización respaldado por Redis transmite cada resultado de verificación y cambio de estado a MariaDB para que la interfaz de usuario web siempre refleje el estado en vivo con un retraso mínimo.

Monitoreo distribuido

El contenedor maestro puede aceptar posteriormente zonas satélite y de agente, lo que le permite escalar a múltiples centros de datos desde el mismo árbol de configuración.

¿Por qué ejecutar Icinga 2 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma es una herramienta de monitorización autoalojada y fácil de usar

Desplegar
Alerta

Alerta

Plataforma de gestión de alertas de código abierto para consolidar alertas de monitoreo

Desplegar
Apache Druid

Apache Druid

Base de datos analítica en tiempo real para consultas OLAP en menos de un segundo sobre datos de eventos en streaming

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.