Implementa HyperDX con instalación en un solo clic.
Plataforma de observabilidad de código abierto que unifica registros (logs), trazas, métricas y repeticiones de sesión en una interfaz estilo Datadog.
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Todo lo que puedes crear con HyperDX
HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto que consolida registros (logs), trazas, métricas y reproducciones de sesiones en una única interfaz — una alternativa autoalojable a Datadog y otras herramientas APM comerciales. Está construida sobre ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetría de alta cardinalidad y se comunica de forma nativa con OpenTelemetry, por lo que cualquier aplicación instrumentada con OTEL puede enviar datos sin exportadores personalizados o agentes propietarios.
Alojar HyperDX en tu VPS evita las tarifas de ingesta por host y por GB que escalan de forma impredecible con el tráfico. Los registros (logs), trazas y datos de sesión de usuario — que a menudo contienen identificadores de clientes, cargas útiles de API y detalles internos del sistema — permanecen en tu propia infraestructura con la retención y el acceso controlados completamente por ti.
Funciones clave de HyperDX
Observabilidad unificada
Registros, trazas, métricas y repeticiones de sesión residen en una sola interfaz de usuario para que los ingenieros puedan pasar de una solicitud fallida a su rastreo completo sin cambiar de herramientas.
OpenTelemetry nativo
Ingerir datos de cualquier servicio instrumentado con OpenTelemetry a través de OTLP gRPC o HTTP — no se requieren exportadores personalizados ni agentes propietarios.
Consultas impulsadas por ClickHouse
Construido sobre ClickHouse para búsquedas en menos de un segundo sobre registros y trazas de alta cardinalidad, sin compensaciones de pre-agregación o muestreo.
Reproducciones de sesión
Reproduce las sesiones de usuario del frontend vinculadas a los rastreos del backend para ver exactamente lo que hizo un usuario en los momentos previos a que ocurriera un error.
Paneles de control y alertas
Construye gráficos personalizados desde cualquier señal y activa alertas sobre patrones de registro, errores de rastreo o umbrales de métricas a través de Slack, PagerDuty o webhooks.
Privacidad autoalojada
Mantenga los identificadores de cliente, las cargas útiles de API y los detalles internos del sistema en su propia infraestructura sin precios por host ni por GB.
¿Por qué ejecutar HyperDX en Hostinger?
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