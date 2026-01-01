HyperDX es una plataforma de observabilidad de código abierto que consolida registros (logs), trazas, métricas y reproducciones de sesiones en una única interfaz — una alternativa autoalojable a Datadog y otras herramientas APM comerciales. Está construida sobre ClickHouse para consultas rápidas sobre telemetría de alta cardinalidad y se comunica de forma nativa con OpenTelemetry, por lo que cualquier aplicación instrumentada con OTEL puede enviar datos sin exportadores personalizados o agentes propietarios.

Alojar HyperDX en tu VPS evita las tarifas de ingesta por host y por GB que escalan de forma impredecible con el tráfico. Los registros (logs), trazas y datos de sesión de usuario — que a menudo contienen identificadores de clientes, cargas útiles de API y detalles internos del sistema — permanecen en tu propia infraestructura con la retención y el acceso controlados completamente por ti.