Horilla es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos y CRM completamente de código abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica el ciclo de vida completo del empleado — reclutamiento, incorporación, asistencia, permisos, nómina, rendimiento, mesa de ayuda y desvinculación — junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.

Alojar Horilla en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados, salarios y registros de clientes bajo tu control directo, sin tarifas por usuario. Conservas acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de extender módulos sin depender de las hojas de ruta de los proveedores.