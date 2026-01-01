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Todo lo que necesitas para empezar, en un solo lugar

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Puedes pagar hasta en 12 cuotas

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Todo lo que puedes crear con Horilla

Horilla es una plataforma de Gestión de Recursos Humanos y CRM completamente de código abierto, construida sobre Django y PostgreSQL. Unifica el ciclo de vida completo del empleado — reclutamiento, incorporación, asistencia, permisos, nómina, rendimiento, mesa de ayuda y desvinculación — junto con un CRM integrado para embudos de ventas y registros de clientes, reemplazando varias herramientas SaaS con una única pila autoalojada.

Alojar Horilla en tu propio VPS mantiene los datos sensibles de los empleados, salarios y registros de clientes bajo tu control directo, sin tarifas por usuario. Conservas acceso completo a la base de datos para informes personalizados e integraciones, además de la libertad de extender módulos sin depender de las hojas de ruta de los proveedores.

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Funciones clave de Horilla

Reclutamiento e incorporación

Monitorea las vacantes de empleo, los procesos de candidatos, las etapas de entrevista y las tareas de incorporación sin una herramienta ATS o de incorporación separada.

Asistencia y permisos

Administrar horarios de turnos, asistencia biométrica, derechos de permisos y flujos de trabajo de aprobación en toda la plantilla.

Nómina integrada

Configure contratos, asignaciones, deducciones y reglas fiscales, luego ejecute ciclos de nómina con generación de recibos de pago directamente dentro de Horilla.

Rendimiento y metas

Define KPIs y OKRs, ejecuta ciclos de retroalimentación de 360 grados, y vincula los objetivos individuales con los objetivos organizacionales.

CRM Integrado

Administra prospectos, oportunidades, cuentas de clientes y embudos de ventas junto con los datos de RRHH en una única base de datos unificada.

API REST Modular

Cada módulo incluye una API REST documentada para integrar Horilla con proveedores de nómina, sistemas de identidad y herramientas de BI.

¿Por qué ejecutar Horilla en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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